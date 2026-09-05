SCM Râmnicu Vâlcea învinge clar pe HC Zalău, în a doua etapă din Liga Florilor la handbal feminin

Echipa gazdă, pregătită de Florentin Pera, s-a desprins la jumătatea primei părți de joc. De la scorul de 4-5, SCM Râmnicu Vâlcea a întors rezultatul, după un parțial de 8-1, într-un interval de 11 minute, scor 12-6, minutul 23.

Formația condusă de Gheorghe Tadici a înjumătățit avansul gazdelor, însă echipa din Vâlcea a intrat la vestiare cu un ecart de cinci goluri, scor 16-11, după două reușite la rând.

În partea secundă, formația antrenată de Pera s-a desprins decisiv după șapte minute, ducând scorul la 21-12.

Vâlcencele s-au impus în cele din urmă la o diferență de zece goluri, cea mai mare diferență înregistrată în meci, scorul final fiind de 33-23.

Stoica și Sajka, principalele marcatoare ale gazdelor

Angela Stoica și Marie-Hélène Sajka au înscris câte patru goluri pentru SCM Râmnicu Vâlcea. Tuva Hove Ulsaker, Asma Elghaoui, Sarah Dekker, Maria Lykkegaard și Zoe Sprengers au punctat de câte trei ori fiecare.

Pentru HC Zalău, Alexandra Bălan a fost principala marcatoare a echipei, cu șapte goluri.

Ambele echipe aveau câte o victorie înaintea partidei.

SCM Râmnicu Vâlcea venea după victoria cu 28-26 obținută în fața echipei Minaur Baia Mare, în prima etapă a campionatului. HC Zalău câștigase la debut, 25-23 cu CSM Corona Brașov.