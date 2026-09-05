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Tadej Pogačar își prelungește contractul cu UAE Team Emirates-XRG până în 2032. Slovenul nu va mai concura în 2026

Ciclistul sloven Tadej Pogačar, campion mondial și câștigător în Turul Franței, și-a prelungit contractul cu echipa UAE Team Emirates-XRG până la finalul sezonului 2032, a anunțat sâmbătă formația, care a precizat, totodată, că acesta nu va mai concura în 2026, după accidentarea din Turul Spaniei.
Tadej Pogačar își prelungește contractul cu UAE Team Emirates-XRG până în 2032. Slovenul nu va mai concura în 2026
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
05 sept. 2026, 13:04, Sport
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Tadej Pogačar, campion mondial și câștigător în acest an al Turului Franței pentru a cincea oară în carieră, nu va mai reveni în competiții în 2026, a confirmat echipa. El urmează să se concentreze asupra recuperării după accidentarea suferită în etapa a opta din Turul Spaniei.

„De la început, această echipă s-a simțit ca acasă pentru mine. Am crescut împreună de-a lungul anilor și am împărtășit momente incredibile, așa că sunt foarte fericit să-mi prelungesc contractul până în 2032”, a declarat Pogačar, potrivit anunțului echipei.

„Mai sunt multe lucruri pe care vreau să le realizez în acest sport și cred că acesta este locul potrivit pentru mine. Sunt foarte recunoscător pentru încrederea pe care mi-a acordat-o echipa și sunt nerăbdător să vedem ce putem construi în continuare împreună”, a adăugat slovenul.

Sezon încheiat după accidentul din Turul Spaniei

Pogačar a abandonat Turul Spaniei după o căzătură produsă în etapa a opta, în timp ce purta tricoul roșu de lider, cu un avans important în clasament. El a suferit o fractură deplasată a claviculei stângi, o fractură stabilă la nivelul vertebrei C7 și o comoție cerebrală.

Ciclistul a fost operat la Barcelona și a revenit ulterior la domiciliul său din Monaco. Echipa a precizat că, în acest moment, prioritatea este recuperarea sa completă, fără grabă în ceea ce privește revenirea în competiții.

„Acum, cel mai important lucru este să mă recuperez corespunzător și să-i acord corpului meu timpul de care are nevoie”, a transmis Pogačar.

Slovenul este legitimat la UAE Team Emirates-XRG din 2019.

Prelungirea vine după un sezon remarcabil pentru Pogačar. În luna iulie, el a câștigat pentru a cincea oară Turul Franței, egalând recordul de victorii deținut de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain.

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