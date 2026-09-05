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Una dintre adversarele României din World Rugby Nations Cup, spulberată de Japonia

Canada, una dintre adversarele României în World Rugby Nations Cup, în noiembrie, a fost învinsă categoric de Japonia, scor 12-57 (7-31), sâmbătă, la Niigata, într-un meci de pregătire înaintea Cupei Națiunilor din Pacific.
Una dintre adversarele României din World Rugby Nations Cup, spulberată de Japonia
sursă foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
05 sept. 2026, 12:51, Sport
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Japonia a marcat nouă eseuri în partida disputată pe teren propriu, dintre care două au fost reușite de talonerul Mamoru Harada. Takato Okabe, Takumi Inaba, Harry Hockings, Ben Gunter, Kanji Shimokawa, Tiennan Costley și Yuya Hirose au înscris și ei eseuri pentru formația niponă.

Canada a punctat de două ori, prin fundașul Takoda McMullin și centrul Ben LeSage, însă nu a putut evita o înfrângere la o diferență de 45 de puncte.

Partida de la Niigata a reprezentat un test important pentru canadieni înaintea debutului în Cupa Națiunilor din Pacific. Canada va întâlni Fiji pe 12 septembrie, la Osaka, în semifinalele competiției.

Japonia va juca, la rândul său, în semifinală împotriva Statelor Unite ale Americii, tot pe 12 septembrie. Finala și meciul pentru locurile 3-4 sunt programate pe 19 septembrie, la Tokyo.

Canada, adversara României în noiembrie

Pentru România, rezultatul este relevant în perspectiva meciului direct cu Canada din World Rugby Nations Cup. „Stejarii” vor întâlni reprezentativa nord-americană pe 20 noiembrie, la București, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Partida este programată la ora 18:30.

România va începe partea a doua a competiției pe 6 noiembrie, împotriva Tonga. Pe 14 noiembrie, va juca împotriva Statelor Unite ale Americii. Ambele partide urmează să se dispute la București.

România s-a întâlnit cu Canada de 11 ori, având 8 victorii. Cea mai recentă dispută directă s-a încheiat cu victoria României, care s-a impus în noiembrie 2025, la București, cu 31-21.

Împotriva Japoniei, România are în palmares două victorii din șase meciuri.

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