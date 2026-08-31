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România întâlnește Tonga, SUA și Canada la București. Programul Stejarilor în World Rugby Nations Cup

Naționala de rugby a României va disputa în noiembrie trei meciuri pe teren propriu în World Rugby Nations Cup, competiție care se mută la București pentru partidele „Stejarilor”.
România întâlnește Tonga, SUA și Canada la București. Programul Stejarilor în World Rugby Nations Cup
sursă foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
31 aug. 2026, 17:38, Sport
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Potrivit programului anunțat luni de forul mondial de rugby (World Rugby), România va întâlni Tonga, SUA și Canada, toate fiind calificate la Cupa Mondială de Rugby din 2027, programată în Australia.

Partidele se vor disputa pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București. Seria va începe pe 6 noiembrie, cu întâlnirea împotriva reprezentativei din Tonga.

Programul României

6 noiembrie, ora 18:30: România – Tonga
14 noiembrie, ora 18:30: România – SUA
20 noiembrie, ora 18:30: România – Canada

Biletele pentru cele trei partide urmează să fie puse în vânzare prin bilete.ro și eventim.ro.

Cele trei confruntări de la București reprezintă o oportunitate importantă pentru „Stejari” de a-și verifica nivelul înaintea Cupei Mondiale de anul viitor.

România a disputat în luna iulie prima parte a competiției în America de Sud, unde a obținut o victorie spectaculoasă împotriva Samoa, scor 38-37, a remizat cu Uruguay, 36-36, și a pierdut în fața reprezentativei statului Chile, 31-48.

„Ne așteaptă o toamnă extrem de intensă pe Stadionul Național de Arcul de Triumf, iar oportunitatea de a juca aceste meciuri pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, este cel mai mare avantaj pe care îl putem avea în acest moment. Nimic nu se compară cu energia pe care o oferă Stejarilor tribunele de acasă”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, într-un comunicat al forului național.

Oficialul consideră că meciurile cu Tonga, SUA și Canada vor oferi o imagine relevantă asupra nivelului echipei înaintea turneului final din Australia.

„Vom întâlni adversari puternici, toți calificați ca și noi la Cupa Mondială, însă tocmai aceste confruntări tari ne arată unde ne aflăm. Ne dorim să oferim un spectacol total pe teren, un rugby curajos și de calitate. Mai este un an până la Cupa Mondială din Australia, iar speranțele noastre de a face o figură memorabilă acolo se construiesc zi de zi, meci de meci”, a mai spus Petrache.

Programul meciurilor din World Rugby Nations Cup, din noiembrie

Etapa 4 – 6 noiembrie
România – Tonga,
București, Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf

7 noiembrie
Georgia – Canada
Tbilisi, Mikheil Meskhi Stadium

Hong Kong – SUA
Bordeaux, Stade Mercele Verchere

Portugalia – Chile
Jamor, Estadio Nacional

Spania – Uruguay
Madrid, Estadio Nacional Complutense

Zimbabwe – Samoa
Wakefield, Wakefield Trinity

Etapa 5 – 14 noiembrie
România – SUA
București, Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf

Georgia – Tonga
Tbilisi, Mikheil Meskhi Stadium

Hong Kong – Canada
Chambery, Chambery Savoie Stadium

Portugalia – Samoa
Jamor, Estadio Nacional

Zimbabwe – Uruguay
UK, Ealing Trainfinders

Spania – Chile
Estadio Ontime Butarque

Etapa 6 – 20 noiembrie
România – Canada
București, Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf

21 noiembrie
Hong Kong – Tonga
Kai Tak Youth Sports Ground

Georgia – SUA
Tbilisi, Mikheil Meskhi Stadium

Zimbabwe – Chile
Angouleme, Stade Chanzy

Portugalia – Uruguay
Jamor, Estadio Nacional

Spania – Samoa
Malaga, Estadio de Atletismo Ciudad de Malaga

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