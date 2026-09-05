CSM București începe a 12-a ediție consecutivă de Liga Campionilor la handbal feminin

Pentru CSM București este al 12-lea sezon consecutiv în cea mai importantă competiție europeană intercluburi. Echipa pregătită de Bojana Popovic a încheiat ediția precedentă pe locul al treilea, după ce a revenit în Final Four pentru prima dată după o pauză de opt ani.

„Primul meci din Liga Campionilor vine întotdeauna cu multe așteptări, așa că este puțin mai dificil. Nu contează împotriva cui joci, trebuie să fim pregătite sută la sută”, a declarat antrenoarea echipei CSM București, Bojana Popovic, înaintea debutului european.

CSM București și-a schimbat aproape jumătate din lot

CSM București abordează noul sezon cu un lot modificat semnificativ. Printre noile jucătoare se numără Daria Dmitrieva, Jenny Carlson, Pernille Brandenborg, Yuliya Dumanska și Denisa Șandru.

„Tigroaicele” au început deja sezonul intern, după ce au disputat Supercupa României și primele meciuri din Liga Florilor. CSM București a câștigat derby-ul cu Rapid, scor 28-25, iar înaintea deplasării din Slovenia s-a impus cu 45-25 în fața formației Știința București. În Supercupă a pierdut în semifinale cu Gloria Bistrița, deținătoarea Cupei și campioana națională en-titre.

Krim, un adversar cunoscut

RK Krim Ljubljana este una dintre adversarele tradiționale ale formației bucureștene în Liga Campionilor. Cele două echipe s-au întâlnit de 16 ori în competiție, CSM București impunându-se în 12 dintre aceste partide. În sezonul trecut, fiecare formație a câștigat meciul disputat pe propriul teren: Krim s-a impus la Ljubljana cu 31-27, iar CSM București a câștigat la București cu 26-20.

Formația slovenă traversează o perioadă de tranziție, având un nou antrenor, danezul Rasmus Poulsen, fost tehnician la SCM Râmnicu Vâlcea. Krim vine însă după două rezultate bune în competițiile interne, 27-24 cu Podravka și 45-28 cu Mlinotest Ajdovscina.

Obiectiv: un nou Final Four

CSM București își propune să depășească din nou faza grupelor și să lupte pentru calificarea în Final Four. În sezonul precedent, formația bucureșteană a ajuns până la turneul final de la Budapesta, unde a pierdut semifinala cu Metz, dar a câștigat apoi finala mică împotriva lui Brest, scor 32-26, și a cucerit medaliile de bronz.

În Grupa A, CSM București le va mai întâlni pe Brest Bretagne, Team Esbjerg, FTC, Buducnost, Borussia Dortmund și Sola.