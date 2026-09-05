Aruncatul pietrelor pe apă are propriul Campionat Mondial. 400 de concurenți se luptă pentru titlu

Pe Easdale, o mică insulă din Hebridele Interioare, în vestul Scoției, sâmbătă are loc Campionatul Mondial de aruncat pietre pe apă. Potrivit BBC, la ediția din acest an participă concurenți din peste 30 de țări, un record pentru competiție, unii venind de la mii de kilometri distanță, din Noua Zeelandă sau Canada.

Pe o insulă cu doar 60 de locuitori

În total, 400 de oameni vor intra în concurs. Jumătate s-au calificat la ediția precedentă sau la alte competiții din lume, iar celelalte 200 de locuri au fost atribuite prin tragere la sorți, deoarece numărul celor care vor să participe este mult mai mare.

Dimensiunile evenimentului sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât Easdale are în mod normal aproximativ 60 de locuitori. Pentru campionat sunt așteptați în jur de 2.000 de spectatori, care vor fi transportați cu feribotul pe insulă.

Ideea, născută la un pahar

Prima ediție a concursului a avut loc în 1983, iar ideea s-a născut în urma unei discuții purtate la un pahar într-un pub. Din 1997, campionatul a fost organizat în fiecare an, cu excepția perioadei pandemiei de COVID-19.

Considerată mult timp o competiție dominată de bărbați, întrecerea atrage acum tot mai multe femei și copii. Ediția din acest an înregistrează un număr record de participante și de concurenți cu vârsta sub 16 ani.

Un joc cu reguli stricte

Și, deși poate părea doar un joc de vacanță, regulile sunt foarte precise.

Fiecare concurent are dreptul la trei aruncări. Piatra trebuie să rămână într-un culoar delimitat și să atingă suprafața apei de cel puțin trei ori pentru ca încercarea să fie luată în calcul. Distanțele celor trei aruncări sunt apoi însumate.

Cei mai buni reușesc să trimită piatra până la peretele opus al fostei cariere în care se desfășoară întrecerea, aflat la 63 de metri.

Pietrele trebuie să treacă prin „Inelul Adevărului”

Nici pietrele nu pot fi alese la întâmplare. Regulamentul prevede că ele trebuie să provină chiar de pe insula Easdale și să aibă un diametru mai mic de 7,6 centimetri.

Înainte de concurs, sunt verificate cu ajutorul unui dispozitiv numit „Ring of Truth” – „Inelul Adevărului”, prin care trebuie să poată trece.

Măsura nu este una pur simbolică. Ediția de anul trecut a fost marcată de un scandal după ce organizatorii au observat că unele dintre pietrele folosite de concurenți erau suspect de rotunde.

Cei luați la întrebări au recunoscut că le șlefuiseră pentru a le da o formă mai avantajoasă. Au fost descalificați.

Unul dintre organizatori a recunoscut că situația a fost surprinzătoare, dar a văzut și partea amuzantă a incidentului.

„Arată cât de mult își doresc unii oameni să câștige turneul”, a spus acesta.

Pentru a evita repetarea scandalului, anul acesta organizatorii au desemnat inclusiv un geolog oficial. Acesta va examina pietrele și va interveni dacă apar dispute privind respectarea regulamentului.

Campionatul Mondial, într-o carieră inundată de ocean

Alegerea insulei Easdale pentru o asemenea competiție nu este întâmplătoare. Insula face parte dintr-un grup cunoscut drept „Insulele de Ardezie”, iar exploatarea acestei roci a reprezentat timp de secole principala activitate a comunității.

În perioada de glorie a industriei, aici locuiau aproximativ 500 de oameni. Ardezia extrasă din carierele de pe Easdale a fost folosită pentru acoperișurile unor clădiri din Scoția și a fost exportată până în Canada și Australia.

În 1881, un val uriaș a inundat cele șapte cariere ale insulei, dând astfel o lovitură devastatoare industriei locale. Una dintre aceste cariere inundate este astăzi locul în care pietrele sunt aruncate pentru titlul mondial.

Campioana încearcă să câștige al șaptelea titlu

Cei mai buni concurenți se califică într-o finală în care sunt stabilite titlurile mondiale.

Campionul en titre la masculin este din Kentucky, Jonathan Jennings, fiind primul american care a câștigat competiția. La feminin, Lucy Wood, din Sheffield (Anglia), încearcă să obțină al șaptelea titlu.

Există premii și pentru echipe, și pentru concurenții tineri, și pentru cei trecuți de 60 de ani.

Dincolo de trofee, competiția a devenit importantă pentru mica comunitate. Evenimentul strânge anual aproximativ 15.000 de lire sterline pentru organizații caritabile și aduce venituri suplimentare economiei locale. La ediția precedentă, aproximativ o treime dintre vizitatori au venit din afara Scoției.

Jocul copilăriei, la nivel de performanță

Organizatorii cred că succesul campionatului se explică și prin faptul că aruncatul pietrelor pe apă trezește amintiri din copilărie.

„Când pomenești despre aruncatul pietrelor pe apă, oamenilor le revin imediat amintirile despre momentele petrecute cu familia, când părinții sau bunicii îi învățau cum să facă asta”, a explicat unul dintre organizatori.

Dar diferența dintre jocul copilăriei și performanța adevăraților campioni este uriașă. Recordul mondial de distanță îi aparține scoțianului Dougie Isaacs. În 2018, la o competiție desfășurată în Țara Galilor, acesta a reușit să facă o piatră să ricoșeze pe apă pe o distanță de aproape 122 de metri.