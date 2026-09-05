Oțelul Galați transferă un fost internațional portughez de juniori, format la Benfica

Rafael Alexandre Sousa Gancho de Brito, născut la 19 ianuarie 2002, la Almada, este mijlocaș central defensiv și vine la Oțelul din postura de jucător liber de contract.

Brito și-a petrecut junioratul la Benfica Lisabona, unde a trecut prin toate nivelurile de formare ale clubului. La 16 ani a semnat primul contract profesionist cu formația portugheză. Un an mai târziu a debutat pentru echipa secundă a Benficăi.

La Benfica B, portughezul a strâns 63 de apariții. În sezonul 2022-2023 a fost împrumutat la Marítimo. Din 2023 a evoluat pentru Casa Pia, formație alături de care a acumulat experiență în prima ligă portugheză.

În sezonul 2025-2026, Brito a disputat 25 de meciuri în Primeira Liga, reușind să înscrie două goluri și să ofere o pasă decisivă.

32 de selecții pentru Portugalia la juniori

Noul jucător al Oțelului a reprezentat Portugalia la categoriile U15, U16, U17, U19 și U20, având în total 32 de selecții la nivel juvenil.

Brito spune că venirea la Galați reprezintă un pas important în cariera sa.

„Sunt bucuros să devin jucătorul Oțelului. Este un nou pas important în cariera mea și vin la Galați cu multă dorință de muncă și de a demonstra ce pot”, a declarat Rafael Brito, citat de club.

Mijlocașul portughez a amintit și de întâlnirile dintre Oțelul și Benfica în grupele Ligii Campionilor, din sezonul 2011-2012. Benfica a câștigat ambele dispute cu 1-0.

„Am crescut la Benfica, știu că în trecut Oțelul și Benfica s-au întâlnit în grupele Champions League și cred că sunt într-un moment bun al carierei mele”, a mai spus Brito.