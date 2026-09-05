Patinatoarea Kamila Valieva a rămas fără statutul de sportiv neutru. Decizia ar avea legătură cu regulile privind susținerea războiului din Ucraina

Decizia ar fi legată de criteriile stabilite pentru sportivii ruși și belaruși în contextul războiului din Ucraina, relatează Associated Press.

Statutul fusese acordat inițial

Valieva primise inițial dreptul de a concura ca sportiv neutru în baza noilor reguli introduse de Uniunea Internațională de Patinaj (ISU) pentru actualul sezon.

Regulamentul pornește de la prezumția că sportivii din Rusia și Belarus pot fi eligibili, cu excepția situațiilor în care se constată că se încadrează într-unul dintre criteriile de excludere.

Statutul Kamilei Valieva a fost însă retras ulterior, după apariția unor preocupări privind o posibilă încălcare a criteriului referitor la susținerea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit sursei AP.

Aceeași măsură ar fi fost luată și în cazul patinatorului rus Mark Kondratiuk, coleg cu Valieva în echipa care a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022.

Ce prevăd regulile pentru sportivii ruși și belaruși

ISU a exclus sportivii din Rusia și Belarus din competițiile sale în 2022, după invazia rusă în Ucraina. Ulterior, organizația a permis revenirea unui număr limitat de sportivi în regim neutru.

Pentru actualul sezon, restricțiile privind numărul locurilor destinate sportivilor neutri au fost eliminate, însă aceștia trebuie să îndeplinească o serie de criterii.

Regulamentul permite respingerea sportivilor care fac parte din structuri militare sau de securitate, care au participat la operațiuni militare împotriva Ucrainei sau care au susținut „activ și public” războiul începând din 2022.

ISU ar urma să se pronunțe asupra apelurilor formulate de Valieva și Kondratiuk până la jumătatea săptămânii viitoare. Dacă retragerea statutului va fi menținută, cei doi ar putea contesta decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Valieva nu a comentat public informația privind retragerea statutului său.

Valieva a revenit după suspendarea pentru dopaj

Noua situație apare după unul dintre cele mai controversate episoade din patinajul artistic din ultimii ani.

Valieva avea 15 ani când a ajuns în centrul scandalului de dopaj de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022. O probă recoltată anterior competiției a fost depistată pozitiv la trimetazidină, substanță interzisă.

Sportiva participase la victoria echipei ruse, însă rezultatul său a fost ulterior anulat. În urma descalificării, Statele Unite au primit medalia de aur în proba pe echipe.

Suspendarea Kamilei Valieva a expirat în decembrie 2025, iar patinatoarea a revenit ulterior în competițiile organizate în Rusia. Retragerea statutului neutru creează acum un nou obstacol pentru revenirea sa pe scena internațională.