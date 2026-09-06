Aryna Sabalenka se califică în sferturile de finală la US Open. Al 17-lea sfert de Grand Slam din carieră

Sabalenka a avut nevoie doar de o oră şi 15 minute pentru a trece de Townsend, într-un meci marcat de numeroase break-uri şi de schimbări de ritm. Primele cinci game-uri au fost câştigate pe serviciul adversarei, înainte ca belarusa să reuşească să-şi consolideze avantajul şi să închidă primul set cu 6-4.

Townsend, numărul 96 mondial la simplu şi numărul 2 la dublu, a început mai bine setul secund şi s-a desprins la 3-1. Sabalenka a reacţionat imediat şi a câştigat ultimele cinci game-uri ale partidei, impunându-şi în cele din urmă forţa de la linia de fund.

Victoria a prelungit la 17 meciuri seria de succese a Arynei Sabalenka la US Open. Belarusa a ajuns totodată la al 17-lea sfert de finală din carieră la turneele de Grand Slam şi la al şaselea consecutiv la Flushing Meadows.

Pentru Sabalenka, parcursul de la New York are şi o miză importantă în clasamentul mondial. Ea trebuie să câştige turneul şi să beneficieze de eliminarea Elenei Rybakina înainte de semifinale pentru a-şi păstra poziţia de lider mondial.

În sferturile de finală, Sabalenka o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul 6 şi campioană la Wimbledon, şi ucraineanca Marta Kostyuk, favorita numărul 11.

Pentru Taylor Townsend, înfrângerea a pus capăt speranţei de a ajunge pentru prima dată în carieră în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam. Americanca a fost însă una dintre surprizele competiţiei, după ce a eliminat-o în turul anterior pe favorita numărul 15, Diana Shnaider.