Tabloul optimilor US Open este complet. Sorana Cîrstea are în față una dintre cele mai grele adversare

Ultimele meciuri din turul al treilea au produs mai multe rezultate neașteptate atât pe tabloul feminin, cât și pe cel masculin. Printre jucătorii eliminați se numără Amanda Anisimova, Madison Keys, Taylor Fritz și Flavio Cobolli.

Cîrstea – Pegula, pentru un loc în sferturi

Sorana Cîrstea se află între cele 16 jucătoare rămase în cursa pentru trofeu și are în față una dintre cele mai dificile adversare posibile.

Românca urmează să joace împotriva Jessicăi Pegula în noaptea de duminică spre luni, partida fiind programată în jurul orei 01:00, ora României, potrivit programului turneului.

Miza este una importantă pentru Cîrstea: calificarea ar însemna al patrulea sfert de finală de Grand Slam al carierei sale. La 36 de ani, sportiva continuă astfel parcursul remarcabil de la New York.

În ciuda surprizelor produse până acum, 14 dintre jucătoarele ajunse în optimi au statut de cap de serie. Excepțiile sunt Taylor Townsend și Qinwen Zheng. Zheng a ajuns pe tabloul principal după calificări și a produs una dintre revenirile spectaculoase ale turneului în fața lui Madison Keys, câștigând șapte game-uri consecutive în setul decisiv.

Townsend o va întâlni pe Aryna Sabalenka, iar Zheng va avea un test dificil în fața Igăi Swiatek.

Cinci americani în optimi la masculin, premieră în ultimii 31 de ani

Și tabloul masculin a fost marcat de rezultate neașteptate. Cinci jucători fără statut de cap de serie au reușit să intre în optimile de finală.

Arthur Gea este una dintre marile surprize ale ediției. Francezul a devenit al doilea „lucky loser” din istoria US Open care ajunge în a doua săptămână a turneului de la Flushing Meadows.

Un alt reper al ediției este numărul mare de americani rămași în competiția masculină. După victoria lui Learner Tien împotriva lui Jakub Mensik, Statele Unite au ajuns la cinci reprezentanți în optimi.

O asemenea prezență americană în această fază nu mai fusese înregistrată de 31 de ani. În 1995, Pete Sampras, Andre Agassi, Michael Chang, Jim Courier și Todd Martin treceau de prima săptămână. Ediția respectivă s-a încheiat cu o finală integral americană, câștigată de Sampras în fața lui Agassi.

Dueluri tari și pe tabloul masculin

Alexander Zverev îl va întâlni pe Luciano Darderi, Arthur Gea va juca împotriva lui Botic van de Zandschulp, iar Learner Tien îl va înfrunta pe Karen Khachanov.