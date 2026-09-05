Prima pagină » Sport » Cristi Chivu, de neînvins! Inter Milano a obținut victoria împotriva Napoli

Cristi Chivu, de neînvins! Inter Milano a obținut victoria împotriva Napoli

Campioana en-titre a Seriei A, Inter Milano, a revenit de la un scor de 2-0 și a obținut o victorie superbă împotriva vicecampioanei de anul trecut, Napoli.
Cristi Chivu, de neînvins! Inter Milano a obținut victoria împotriva Napoli
23 November 2025, Italy, Milan: Inter Milan head coach Cristian Chivu gestures on the touchline during the Italian Serie A soccer match between Inter Milan and AC Milan at the San Siro Stadium. Photo: -/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Ioana Târziu
05 sept. 2026, 23:39, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Inter Milano a obținut o victorie fabuloasă împotriva Napoli, cu scorul de 3-2.

Lautaro Martinez a marcat de două ori pentru gazde, inclusiv un gol decisiv în minutul 90.

Conform BBC, Inter era în dezavantaj cu două puncte când Napoli a marcat de două ori în trei minute la începutul reprizei secunde.

Echipa lui Chivu, care a câștigat primele trei meciuri de campionat ale sezonului, și-a revenit și este încă neînvinsă acasă în Serie A din noiembrie 2025.

Napoli, care a terminat sezonul trecut la 11 puncte în spatele lui Inter, a pierdut două meciuri consecutive din Serie A, după înfrângerea pe teren propriu cu Como, weekendul trecut.

Lautaro Martínez a marcat primul gol pentru Inter în minutul 56, urmat de Marcus Thurman care a egalat în minutul 82.

Victoria lui Inter a fost adusă de Lautaro Martínez, care a marcat al doilea său gol în minutul 90+1.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.ro
Cine poate cere un duplicat al certificatului de naștere și cât costă. Ce acte sunt necesare
Gandul
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Cancan
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Nu shaorma și burgerii sunt problema! Produsul de fast-food care te îmbătrânește cu fiecare înghițitură. Este unul dintre preferatele românilor!
CSID
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia