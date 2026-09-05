Cristi Chivu, de neînvins! Inter Milano a obținut victoria împotriva Napoli

Inter Milano a obținut o victorie fabuloasă împotriva Napoli, cu scorul de 3-2.

Lautaro Martinez a marcat de două ori pentru gazde, inclusiv un gol decisiv în minutul 90.

Conform BBC, Inter era în dezavantaj cu două puncte când Napoli a marcat de două ori în trei minute la începutul reprizei secunde.

Echipa lui Chivu, care a câștigat primele trei meciuri de campionat ale sezonului, și-a revenit și este încă neînvinsă acasă în Serie A din noiembrie 2025.

Napoli, care a terminat sezonul trecut la 11 puncte în spatele lui Inter, a pierdut două meciuri consecutive din Serie A, după înfrângerea pe teren propriu cu Como, weekendul trecut.

Lautaro Martínez a marcat primul gol pentru Inter în minutul 56, urmat de Marcus Thurman care a egalat în minutul 82.

Victoria lui Inter a fost adusă de Lautaro Martínez, care a marcat al doilea său gol în minutul 90+1.