Cristian Chivu, despre gestionarea lotului la Inter: Nu este niciodată simplu să îi mulțumești pe toți

„Una dintre caracteristicile pe care trebuie să le aibă un antrenor este să aibă grijă de grup. Dacă eu pretind disponibilitate din partea jucătorilor, în același timp trebuie să țin cont de tot ceea ce presupune acest lucru. Nu este niciodată simplu să îi mulțumești pe toți”, a declarat Cristian Chivu la conferința de presă premergătoare partidei cu Napoli.

Tehnicianul lui Inter știe că, într-un lot de 25 de jucători, este imposibil ca toată lumea să fie mulțumită atunci când vine ziua meciului.

„Din 25 de jucători, doar 11 pot fi fericiți. Dar eu cred în unitatea grupului și în nivelul ridicat pe care trebuie să îl avem zi de zi. Trebuie să îi facem să înțeleagă importanța celor cinci schimbări, a celor care intră de pe bancă și care trebuie să privească minutele primite ca pe o oportunitate, dar și ca pe o obligație față de colegi”, a mai spus el.

Pentru Chivu, nu contează dacă un fotbalist intră pe teren pentru 45 de minute sau doar pentru câteva minute. Important este ca fiecare să contribuie atunci când echipa are nevoie de el.

„Fie că vorbim despre 30, 45, 10 sau chiar cinci minute, mentalitatea trebuie să fie aceeași: suntem toți în aceeași barcă. Nu trebuie să arătăm când suntem supărați și nici atunci când considerăm că antrenorul a făcut o nedreptate în privința noastră. Toți vor avea oportunitățile lor, pentru că sezonul este lung, sunt multe meciuri și avem nevoie mereu de energie proaspătă”, a completat antrenorul român.

Chivu, cuvinte de laudă pentru Allegri

Antrenorul român a vorbit și despre adversarul de pe banca lui Napoli, Massimiliano Allegri, căruia îi acordă un respect deosebit.

„Eu sunt unul dintre cei care, pentru ceea ce reprezintă el pentru fotbalul italian, au avut întotdeauna o stimă și o apreciere foarte mare pentru Allegri. Uneori cineva poate pune la îndoială ceea ce reprezintă el, dar eu nu uit cele șase trofee câștigate, faptul că este un antrenor de succes, cele două finale de Champions League și experiența pe care o are. Noi, antrenorii tineri, putem și trebuie să învățăm de la el”, a spus Chivu.

Tehnicianul a admis că Inter nu a reușit să câștige împotriva lui Allegri în sezonul trecut, însă spune că echipa sa a mers mai departe fără să piardă din vedere obiectivul principal.

„Nu trebuie să îmi spuneți că anul trecut nu am câștigat împotriva lui, pentru că aceasta este realitatea, acestea sunt faptele. Am acceptat acest lucru, am mers înainte și ne-am ridicat, continuând să privim către obiectivul nostru cel mai important. Este un maraton de 38 de meciuri. Unele partide pot fi pierdute. Doare atunci când este vorba despre anumite meciuri, dar nu am pierdut niciodată din vedere obiectivul principal și, din fericire, l-am atins, chiar dacă au existat și înfrângeri”, a spus el.

Chivu, mesaj emoționant pentru Ausilio

Antrenorul lui Inter a vorbit și despre plecarea lui Piero Ausilio, din postura de director sportiv, omul alături de care a împărțit o bună parte din cariera sa la clubul milanez.

„Piero este pentru mine un prieten înainte de a fi un profesionist. Am avut onoarea și plăcerea să împart cu el mulți ani la Inter și să câștigăm împreună trofee, atât când eram jucător, cât și ca antrenor”, a transmis el.

Chivu a subliniat contribuția lui Ausilio la rezultatele obținute de Inter.

„În fotbalul de astăzi, este una dintre puținele excepții după atâția ani petrecuți într-o singură organizație. Sunt 28 de ani, dintre care 14 ca director sportiv, în care a atins obiective importante. Trebuie să îi mulțumim din suflet pentru tot ceea ce a fost capabil să facă în toți acești ani”, a spus Chivu.

„Nu mă gândesc la mine”

Întrebat ce ar trebui să facă pentru a fi considerat cel mai bun antrenor din Serie A, Chivu a preferat să își îndrepte atenția către jucători.

„Am anumite anomalii de caracter care nu îmi permit niciodată să mă gândesc la ego-ul meu. Sunt făcut așa. Toate gândurile mele și toată grija mea sunt îndreptate către jucători”, a spus Chivu.

„Să îmi văd jucătorii fericiți la finalul sezonului, să îi văd fericiți și pe scenă, m-a umplut de mândrie, pentru că eu muncesc pentru ei. Eu nu mă gândesc la mine. Nu voi schimba niciodată un titlu individual pentru un trofeu și, mai ales, pentru cel de campion al Italiei”, a conchis antrenorul român.