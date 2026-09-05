Derby de foc între Dinamo și FCSB: 2-1, două cartonașe roșii și un penalty ratat în ultimele minute

Dinamo a început mai periculos și a creat primele ocazii importante, însă Ștefan Târnovanu a intervenit în fața lui Karamoko și Musi.

Prima repriză a fost apoi marcată de numeroase intervenții ale arbitrajului video. În minutul 31, după consultarea VAR, Istvan Kovacs l-a eliminat pe Duarte în urma unui conflict cu Mărginean, iar FCSB a rămas în inferioritate numerică.

Un minut mai târziu, arbitrul a acordat penalty pentru FCSB după o intervenție a lui Opruț asupra lui Boutoutaou. Decizia a fost însă întoarsă după o nouă verificare video, fiind anulate atât lovitura de pedeapsă, cât și cartonașul galben acordat dinamovistului.

Pascual, „dublă” în marele derby

Dinamo a profitat de avantajul numeric în minutul 36. Armstrong a executat o lovitură liberă, iar Pascual a înscris printr-o reluare acrobatică. Golul a fost verificat și validat de VAR.

FCSB a trimis mingea în plasă prin Garita în prelungirile primei reprize, dar reușita a fost anulată pentru un fault comis asupra lui Pascual. Dinamo a intrat astfel la cabine cu avantaj minim.

După pauză, formația pregătită de Nuno Campos și-a creat mai multe situații de gol, însă Târnovanu a menținut diferența la un singur gol printr-o serie de intervenții.

Portarul FCSB a fost învins din nou în minutul 78. Pascual a reluat cu capul centrarea lui Armstrong, iar Ofri Arad a deviat decisiv balonul, care a ajuns în poartă pentru 2-0.

Miculescu a relansat partida, Târnovanu a apărat un penalty

FCSB a refuzat să capituleze. În minutul 84, David Miculescu a înscris cu un șut plasat din afara careului și a redus diferența la 2-1.

Finalul a devenit dramatic. Târnovanu l-a faultat pe Zandbergen în minutul 87, iar Dinamo a primit penalty. Un minut mai târziu, portarul FCSB și-a reparat greșeala și a apărat execuția lui Armstrong, menținând suspansul.

Echilibrul numeric s-a restabilit în prelungiri. Cîrjan, care avea deja cartonaș galben, a primit al doilea avertisment în minutul 90+1 pentru simulare și a fost eliminat.

Dinamo își continuă startul solid de sezon

Succesul are o importanță suplimentară pentru dinamoviști și prin prisma istoricului recent al confruntărilor directe. Înaintea acestui meci, Dinamo câștigase o singură dată în precedentele 12 dueluri oficiale cu FCSB, în timp ce roș-albaștrii se impuseseră de zece ori.

Dinamo intrase în etapa a opta din postura de lider al Superligii, cu 14 puncte, în timp ce FCSB ocupa locul al șaselea, cu 11 puncte.