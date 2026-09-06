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Arsenal revine de la 0-1 și câștigă derby-ul londonez cu Chelsea. Punctaj maxim după trei etape în Premier League

Arsenal a învins-o pe Chelsea, duminică, pe Emirates Stadium, într-un derby londonez spectaculos din etapa a treia a campionatului de fotbal al Angliei, după ce oaspeții au deschis scorul în primul minut.
Arsenal revine de la 0-1 și câștigă derby-ul londonez cu Chelsea. Punctaj maxim după trei etape în Premier League
sursă foto: John Walton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
06 sept. 2026, 20:48, Sport
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Chelsea a avut nevoie de doar 77 de secunde pentru a marca. Morgan Rogers a profitat de o minge respinsă în marginea careului și a înscris cu un voleu, surprinzând apărarea formației gazdă și pe portarul lui Arsenal, David Raya. A fost al treilea meci consecutiv în care Chelsea a marcat în primele minute ale unei partide de campionat.

Arsenal a reacționat și a restabilit egalitatea în minutul 25. Kai Havertz a finalizat cu precizie după o fază construită de echipa lui Mikel Arteta. Echipele au intrat la pauză cu un rezultat de 1-1.

Gazdele au început mai bine partea secundă și au trecut în avantaj în minutul 50. Havertz a lăsat inteligent mingea pentru Martin Ødegaard, iar căpitanul lui Arsenal a înscris pentru 2-1, finalizând o acțiune ofensivă bine construită.

Chelsea a încercat să revină în joc, însă Arsenal a rezistat presiunii și și-a conservat avantajul până la final. Portarul David Raya a avut intervenții importante în ultimele minute, contribuind la victoria campioanei en-titre.

Arsenal și Manchester City, singurele cu punctaj maxim

Partida a fost una dintre cele mai spectaculoase ale începutului de sezon din Premier League, ambele formații având momente bune de joc. Victoria îi aduce lui Arsenal trei succese din tot atâtea meciuri și nouă puncte. Se află la egalitate cu Manchester City, dar ocupă locul secund din cauza golaverajului. Chelsea rămâne pe poziția a patra, cu șase puncte.

Succesul reprezintă, totodată, prima revenire a lui Arsenal într-un meci de Premier League împotriva lui Chelsea după o perioadă îndelungată în care „tunarii” nu reușiseră să câștige atunci când erau conduși de rivalii londonezi. Chelsea a suferit, de asemenea, a cincea înfrângere consecutivă în deplasare împotriva aceluiași adversar în campionat.

Într-un meci anterior, Manchester United a remizat pe terenul lui Everton, scor 2-2, după ce a fost egalată în minutul 90+6. United ocupă doar locul 11, cu 4 puncte, după trei etape. Everton se află pe locul 8, cu 5 puncte.

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