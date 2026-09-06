Turcia și-a apărat titlul european la volei feminin, după un thriller de cinci seturi cu Italia

Turcia a revenit de două ori de la un set în urmă, după ce Italia a dominat clar primul și al treilea act, câștigând cu scorul de 3-2 (16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10),

Italia a început excelent finala și a câștigat primul set cu 25-16, grație unei prestații foarte bune la serviciu, blocaj și în apărare. Turcia a reacționat în actul secund și, după ce Italia a condus cu 12-6, a revenit spectaculos, preluând conducerea pentru prima dată la 21-20 și câștigând setul cu 25-22.

Campioana olimpică și mondială a răspuns imediat în setul al treilea, pe care l-a dominat de la început. Italia a avut un avantaj de 8-2 și a încheiat actul cu 25-12, apropiindu-se la un singur set de trofeu.

Turcia a revenit însă spectaculos în setul al patrulea, cu un parțial de 10-3, și a ajuns la 14-7. Italia s-a apropiat până la 17-16, dar gazdele nu au cedat și au câștigat cu 25-21, trimițând finala în set decisiv, la fel ca finala Campionatului Mondial din 2025 dintre cele două echipe.

În tie-break, Turcia a avut inițiativa, chiar dacă Zehra Güneș a suferit o accidentare care a obligat-o să părăsească pentru scurt timp terenul. Melissa Vargas și Eda Erdem au marcat câte patru puncte în setul decisiv, iar Turcia s-a impus cu 15-10.

Jucătoarea turcă Vargas, MVP

Vargas și italianca Paola Egonu au fost cele mai bune marcatoare ale finalei, cu câte 28 de puncte. Jucătoarea Turciei a primit distincția de MVP al meciului și al turneului.

„Sunt incredibil de mândră de această echipă și de felul în care am rămas unite. Cred că întreaga Turcie ar trebui să fie mândră de acest grup și de ceea ce am realizat. Știam că Italia este o echipă incredibil de puternică și am avut multe suișuri și coborâșuri pe parcursul meciului. Dar, am lăsat momentele negative în urmă și ne-am concentrat să rămânem pozitive. Să devenim campioane europene în fața acestui public este un sentiment greu de descris. Chiar nu am cuvinte”, a declarat căpitanul Eda Erdem, la finalul partidei.

Turcia a devenit astfel prima echipă care câștigă Campionatul European feminin pe teren propriu după Serbia, care reușise aceeași performanță la Belgrad, în 2011. Reprezentativa turcă își păstrează trofeul cucerit în 2023, la Bruxelles, și devine campioană europeană pentru a doua oară consecutiv.

Italia, campioană europeană în 2007, 2009 și 2021, a ratat șansa celui de-al patrulea titlu continental. Cele două formații s-au întâlnit pentru al doilea an consecutiv într-o finală majoră, după victoria Italiei în ultimul act al Campionatului Mondial din 2025.

România a participat la turneul final, însă s-a oprit în faza grupelor.

Naționala Serbiei a câștigat medalia de bronz, după ce a învins Polonia cu 3-1 în meciul pentru locul al treilea.

Echipa ideală a EuroVolley 2026

Melissa Vargas (Turcia) a fost desemnată MVP-ul turneului și a fost inclusă în echipa ideală pe postul de universal.

Echipa ideală a Campionatului European 2026 este formată din: Melissa Vargas (Turcia) – universal; Alessia Orro (Italia) – coordonatoare; Gizem Örge (Turcia) – libero; Hena Kurtagić (Serbia) și Zehra Güneș (Turcia) – centri; Myriam Sylla (Italia) și Derya Cebecioğlu (Turcia) – extreme.

Antrenorul echipei ideale a fost desemnat Daniele Santarelli, tehnician italian care pregătește reprezentativa Turciei.