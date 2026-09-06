Rapid învinge Oțelul la Galați în prelungiri, în Superliga, beneficiind de un om în plus

Partida de pe stadionul Municipal din Galați a fost decisă de golul marcat de Rapid la ultima fază a meciului, formația giuleșteană obținând trei puncte importante în lupta pentru primele poziții ale clasamentului.

Meciul a fost unul echilibrat, cu puține ocazii clare. Cea mai importantă oportunitate a Rapidului a venit în minutul 71, când Dobre a șutat, Dur-Bozoancă a respins până la Stojilkovic, însă atacantul Rapidului a tras tot în portarul gălățean dintr-o poziție favorabilă.

Oțelul a avut, la rândul său, câteva acțiuni periculoase, Nuno Pedro testându-l pe Ungureanu cu un șut de la aproximativ 25 de metri, în minutul 32.

Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 78, când Patrick a primit al doilea cartonaș galben, după un fault asupra lui Manea.

Pașcanu a marcat în minutul 90+4, trimițând mingea în poartă, din pasa lui Moruțan.

Partida a început cu o scurtă întrerupere. Arbitrul Marian Barbu a oprit jocul în primul minut, după ce un show pirotehnic al suporterilor gălățeni a redus vizibilitatea la nivelul terenului. Jocul a fost reluat după aproximativ două minute.

Victoria îi permite Rapidului să ajungă la 15 puncte după opt etape, ocupând locul secund în clasament, în urma lui Dinamo, care are 17 puncte. Petrolul ocupă locul al treilea, la egalitate cu Rapid, dar cu golaveraj mai slab.

Oțelul rămâne cu 10 puncte, ocupând locul 10.