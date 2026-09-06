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Petrolul Ploiești învinge pe Corvinul Hunedoara în Superliga. Ploieștenii ajung la cinci victorii și urcă momentan pe locul secund în clasament

Petrolul Ploiești a învins pe Corvinul Hunedoara, duminică, pe teren propriu, în etapa a 8-a a Superligii, și a urcat provizoriu pe locul secund în clasament.
Petrolul Ploiești învinge pe Corvinul Hunedoara în Superliga. Ploieștenii ajung la cinci victorii și urcă momentan pe locul secund în clasament
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
06 sept. 2026, 17:05, Sport
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Petrolul a deschis scorul încă din minutul 4, când Bran Flores a executat un corner, iar Breston Malula a înscris cu o lovitură de cap.

Corvinul a avut mai multe ocazii în prima jumătate a meciurlui și l-a pus în dificultate în repetate rânduri pe portarul Lukas Zima. Espinosa, Fabry, Pîrvulescu, Ribeiro și Yeboah au amenințat poarta formației ploieștene, însă fie au fost opriți de Zima, fie nu au găsit cadrul porții.

Petrolul a fost aproape de 2-0 în minutul 16, când șutul lui Bran Flores din lovitură liberă a lovit bara. Însă, s-a intrat la cabine la scorul de 1-0 pentru gazde.

După reluarea meciului, ploieștenii au mai avut o ocazie importantă prin Nlundulu, în minutul 56. Trei minute mai târziu, Petrolul a avut un penalty refuzat de intervenția VAR, care a indicat o poziție de ofsaid la Rodrigo Martins.

Gazdele și-au majorat avantajul în minutul 67. Andres Dumitrescu a combinat cu Rodrigo Martins în careul advers, iar acesta l-a servit pe fundașul dreapta, care a înscris pentru 2-0. Este primul său gol în tricoul Petrolului.

Corvinul nu a mai reușit să schimbe tabela până la final, iar Petrolul s-a impus cu 2-0.

În urma victoriei, Petrolul a ajuns la 15 puncte, cu cinci victorii, și ocupă locul secund, cu un punct peste Rapid, care are însă un meci mai puțin. Dinamo conduce clasamentul, cu 17 puncte, după victoria din Eternul Derby, cu FCSB de sâmbătă seară.

Corvinul rămâne pe locul opt, cu 10 puncte după opt etape.

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