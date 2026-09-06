Prima pagină » Sport » România încheie pe primul loc în clasamentul pe medalii la Campionatele Europene U23 de canotaj

România încheie pe primul loc în clasamentul pe medalii la Campionatele Europene U23 de canotaj

România a încheiat, duminică, Campionatele Europene U23 de canotaj de la Kruszwica (Polonia) cu un bilanț impresionant de nouă medalii de aur și una de argint, situându-se pe primul loc în clasamentul pe medalii.
România încheie pe primul loc în clasamentul pe medalii la Campionatele Europene U23 de canotaj
sursă foto: FR Canotaj/Balint Czucz
Petre Apostol
06 sept. 2026, 16:33, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primul aur al zilei a fost obținut de Iulica Ursu și Andreea Petras, în proba de dublu rame feminin. Echipajul român s-a impus cu un avans de 3,16 secunde în fața Lituaniei, după ce adversarele au condus în prima parte a cursei.

Medalia de argint a fost câștigată la dublu rame masculin de Mateus Cozminciuc și Fabrizio Scripcariu, care au încheiat finala în 6:58,44, în urma echipajului Greciei (6:54,49). Franța a cucerit bronzul.

România a dominat apoi probele de patru rame. La masculin, Cosmin Pleșescu, Eduard Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Leontin Nuțescu au cucerit aurul, terminând cursa cu un avans de 3,8 secunde față de Danemarca.

La feminin, titlul european a revenit echipajului format din Andreea Marin, Mădălina Ursaciuc, Iliana Cantoriu și Iuliana Boldea, care a încheiat finala în 7:18,11, înaintea Austriei (7:20,55) și Germaniei (7:27,21).

Un alt aur a fost obținut la patru vâsle feminin, unde Ioana Cristescu, Francesca Stejar, Sonia Bita și Daria Maximiuc au dominat finala și au oprit cronometrul la 7:09,40. Elveția a terminat pe locul secund.

Titluri și la opt plus unu rame

Titlurile europene din tabăra României au fost completate de echipajele de opt plus unu rame.

La masculin, Antonel Avăcăriței, Andrei Perdei, Patrick Sebestyen, Sebastian Tașcă, Nicolae Stoian, Sergiu Anfimov, Mateus Cozminciuc, Fabrizio Scripcariu și Maria Iancu (cârmaci) au cucerit aurul, cu un avans de 5,51 secunde față de Cehia.

La feminin, Marina Balint, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Stejara Olariu, Bianca Drăghici, Iulica Ursu, Denisa Ailincăi și Irina Despa (cârmaci) au câștigat titlul continental, devansând Italia cu 9,17 secunde.

Bianca Ifteni, campioană mondială în acest an, a adus un nou aur pentru România în proba de schif simplu feminin. Ea a dominat finala și a terminat cu un avans de 5,96 secunde față de lituanianca Agne Kubaityte.

România a câștigat și proba de dublu vâsle mixt, prin David Chitic și Stejara Olariu, care au stabilit timpul de 6:59,34, cu peste 12 secunde înaintea echipajului Italiei.

Ultima finală a competiției, cea de opt plus unu rame mixt, a revenit, de asemenea, unui echipaj românesc. Andrea Marin, Mădălina Ursaciuc, Iuliana Cantoriu, Iuliana Boldea, Cosmin Pleșescu, Eduard Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Maria Iancu (cârmaci) s-au impus, cu timpul de 6:15,64.

Bilanțul de la Kruszwica confirmă poziția de forță a canotajului românesc la nivel european de tineret. La ediția din 2024, România cucerise tot nouă medalii de aur, în timp ce în 2025 bilanțul a fost de șase medalii de aur, una de argint și două de bronz.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Ce decizii se vor lua pentru apărarea României
Gandul
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Cancan
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Singurele 2 mezeluri recomandate de Mihaela Bilic: „Sunt foarte bune!” Cu o singură condiție: la ce oră trebuie mâncate
CSID
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia