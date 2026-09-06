Canotorii români fac spectacol în Polonia. Trei medalii de aur și una de argint la Europenele U23

Primele titluri continentale au venit în probele de dublu rame feminin, patru rame masculin și patru rame feminin, în timp ce echipajul masculin de dublu rame a încheiat competiția pe poziția secundă.

Primul aur, la dublu rame feminin

Prima medalie de aur a zilei pentru delegația României a fost câștigată de Iulica-Maria Ursu și Andreea Petras, în proba de dublu rame feminin (BW2-).

Româncele au trecut primele linia de sosire, cu timpul de 7 minute, 56 de secunde și 20 de sutimi, devansând echipajele Lituaniei și Franței.

Al doilea titlu european al zilei a fost adus de echipajul masculin de patru rame (BM4-), format din Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Leontin Nuțescu.

Cei patru canotori români au câștigat finala cu timpul de 6:25.49, înaintea echipajelor Danemarcei și Poloniei.

Al treilea titlu european, la patru rame feminin

România a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în proba feminină de patru rame (BW4-).

Echipajul alcătuit din Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu și Iuliana Isabela Boldea s-a impus în finală cu timpul de 7:18.11.

Austria a ocupat poziția secundă, iar Germania a încheiat cursa pe locul al treilea.

Argint pentru Cozminciuc și Scripcariu

A patra medalie anunțată de Federația Română de Canotaj a venit în proba masculină de dublu rame (BM2-).

Mateus-Simion Cozminciuc și Fabrizio-Alexandru Scripcariu au încheiat finala pe locul al doilea, cu timpul de 6:58.44. Echipajul României a fost devansat de Grecia, dar a terminat înaintea Franței, obținând medalia de argint.

Astfel, după primele ceremonii de premiere de duminică de la Campionatele Europene Under 23 de la Kruszwica, România contabilizează patru medalii în probele prezentate de Federația Română de Canotaj: trei de aur și una de argint.