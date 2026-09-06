Gloria Bistrița debutează cu victorie în noua ediție de Liga Campionilor la handbal feminin

Campioana României a controlat partida în special din a doua parte a primei jumătăți de meci. De la scorul de 6-6, în minutul 15, Gloria Bistrița s-a desprins la două lungimi și a intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri, 13-10.

După pauză, Gloria și-a menținut avantajul.

Gazdele s-au apropiat la un gol, 17-18, în minutul 48, însă Gloria Bistrița a reacționat imediat și a mărit ecartul la patru goluri, după trei reușite consecutive.

În ultimele minute, formația română a gestionat fără emoții avantajul și s-a impus la cinci goluri diferență, scor 28-23.

Cea mai bună marcatoare a Gloriei a fost Danila Patricia So Delgado Pinto, cu 7 goluri din 14 aruncări. Nina Engel, Helena Gilda Simão Paulo au înscris câte cinci goluri, în timp ce Lorena Gabriela Ostase a marcat de patru ori.

Un aport important la succesul echipei bistrițene l-a avut portarul Evelina Eriksson, care a încheiat partida cu 13 intervenții, din 36 de aruncări pe poartă, având un procentaj de 36%.

Pentru formația germană, cele mai multe goluri au fost înscrise de Nieke Kühne și Alicia Njinkeu marcatoare a câte cinci goluri fiecare.