„Americanii sunt disperați după ceva mai bun”. SUA, tot mai divizate la un an de la uciderea lui Charlie Kirk

Guvernatorul republican susține că o mare parte a populației Statelor Unite este nemulțumită de direcția în care se îndreaptă țara și își dorește o schimbare a climatului politic. „70% din această țară nu este mulțumită de situația în care ne aflăm acum. Oamenii s-au săturat de partizanatul extrem. S-au săturat de dispreț și sunt disperați după ceva mai bun, ceva diferit”, a declarat guvernatorul pentru ABC News.

Declarațiile au fost făcute cu doar câteva zile înainte de împlinirea unui an de la uciderea lui Charlie Kirk, împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment public organizat la Utah Valley University.

Activist și comentator conservator, Kirk era cunoscut pentru opiniile sale politice controversate, dar și pentru dezbaterile publice pe care le purta cu persoane care aveau viziuni diferite de ale sale. Uciderea sa a provocat o puternică reacție politică în Statele Unite.

„Trebuie să găsim o cale de ieșire”

În perioada imediat următoare atacului, Cox a devenit una dintre vocile care au cerut reducerea tensiunilor politice.

„Putem răspunde violenței cu violență. Putem răspunde urii cu ură”, declara guvernatorul după uciderea lui Kirk, avertizând că, la un moment dat, societatea americană trebuie să găsească „o cale de ieșire”, în caz contrar situația urmând să devină „mult, mult mai gravă”.

La aproape un an de la atac, Cox s-a întors la Utah Valley University. Guvernatorul a mărturisit că momentul în care a aflat ce s-a întâmplat a rămas întipărit în memoria sa.

„Este un moment pe care nu mi-l pot scoate din minte. Mi-aș dori să pot, dar pur și simplu a copleșit totul”, a spus acesta.

Cox: Niciun partid nu este singurul responsabil

Guvernatorul republican susține că responsabilitatea pentru deteriorarea climatului politic american nu poate fi atribuită unui singur partid sau unei singure persoane.

Cox, care nu l-a votat pe Donald Trump în 2016 și 2020, a votat pentru acesta în 2024 și spune că rămâne un susținător al președintelui.

Întrebat despre discursul rostit de Trump la funeraliile lui Kirk, guvernatorul a spus că a apreciat sinceritatea acestuia. Trump declarase atunci că, spre deosebire de Kirk, care nu își ura adversarii și le dorea binele, el își urăște adversarul și nu îi dorește binele.

Guvernatorul consideră că problemele sunt însă mult mai ample: „Nu este ceva ce aparține unui singur partid. Nu este responsabilitatea unei singure persoane. Aceasta este America și direcția în care ne îndreptăm”.

Sfat pentru americani: mai puțin timp pe rețelele sociale

Una dintre soluțiile propuse de guvernator este reducerea timpului petrecut pe rețelele sociale, despre care este convins că amplifică diviziunile.

„Renunțați la algoritmi, renunțați la ecrane”, a îndemnat Cox. El a povestit că în decembrie anul trecut ajunsese „dependent de Twitter”, dar a șters aplicația de pe telefon.

„Și totul s-a schimbat în bine. Lumea a devenit mai bună”, a spus guvernatorul.

Cox a respins, totodată, speculațiile potrivit cărora ascensiunea sa pe scena politică națională ar putea conduce la o candidatură la președinția Statelor Unite în 2028. „Nu candidez la președinție. Nu vreau această funcție”, a declarat el.

Guvernatorul crede însă că partidul care va înțelege că americanii „s-au săturat de toxicitate” va avea un avantaj important la viitoarele alegeri. „Sper să fie partidul meu în 2028, dar rămâne de văzut”, a spus Cox.