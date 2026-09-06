Planul lui Trump pentru familii: părinții care stau acasă cu copiii ar putea primi bani. Cine este exclus

Ce prevede planul

Potrivit proiectului, cuplurile căsătorite care se încadrează în anumite categorii de venituri ar putea primi bani dacă unul dintre soți lucrează cel puțin 35 de ore pe săptămână, în timp ce celălalt rămâne acasă pentru a avea grijă de copil, a relatat The New York Times, citând persoane familiarizate cu situația.

Cuplurile necăsătorite și părinții singuri care nu lucrează nu ar fi eligibili pentru aceste plăți, arată The Independent.

Banii ar proveni dintr-un fond de 12 miliarde de dolari

Finanțarea ar urma să provină din Child Care and Development Fund, un program în valoare de 12 miliarde de dolari al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane, înființat în anii 1990 pentru a sprijini părinții cu venituri mici și medii.

Fondul oferă, de regulă, aproximativ 9.000 de dolari pe an pentru fiecare copil și sprijină în prezent aproximativ 1,3 milioane de copii. Marea majoritate provin din familii în care părintele principal este un părinte singur care lucrează, de regulă mama.

Administrația Trump vrea să încurajeze familiile tradiționale

Propunerea face parte dintr-un efort mai amplu al Casei Albe de a promova familiile tradiționale și de a crește rata natalității. Inițiativa este susținută în special de vicepreședintele JD Vance, care a pledat pentru ca mai multe mame să rămână acasă alături de copiii lor.

Vicepreședintele a scris la un moment dat pe X că americanii „normali” își doresc o „politică familială care să nu-și trimită copiii la creșe proaste pentru ca ei să se poată bucura de mai multă «libertate» pe piața muncii”.

Într-un eseu publicat în 2021, Vance a scris: „Copiii mici sunt în mod clar mai fericiți și mai sănătoși atunci când își petrec ziua acasă cu un părinte”.

Experții avertizează că părinții singuri ar putea fi dezavantajați

Propunerea a atras critici din partea unor experți, care avertizează că părinții singuri care lucrează ar putea ajunge într-o situație mai proastă în urma modificărilor.

„Sunt un susținător ferm al unui sprijin mai mare pentru părinții care stau acasă. Dar nu așa aș alege să fac acest lucru”, a declarat pentru The New York Times Joshua McCabe, director pentru politici sociale.

„Extinderea eligibilității fără majorarea finanțării ar însemna că mai mulți părinți ar concura pentru aceiași bani, lăsând și mai mulți părinți – în special părinții singuri care lucrează – într-o situație mai dificilă”, a adăugat el.

Casa Albă analizează și legalitatea condiției privind căsătoria

Potrivit publicației, unii avocați din administrația Trump au discutat, de asemenea, dacă ar fi legal ca beneficiarii subvențiilor pentru îngrijirea copiilor să fie obligați să fie căsătoriți.

Modificarea propusă nu necesită aprobarea Congresului. Dacă Casa Albă își va da acordul, proiectul va fi publicat online pentru o perioadă în care publicul poate transmite observații.

Dacă va fi adoptat în forma finală, programul ar putea fi pus în aplicare cel mai devreme în 2027.