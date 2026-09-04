S-au adunat la nuntă, dar au venit bombele în locul mirilor. Zeci de femei și copii au fost prinși în atac

Micul oraș iranian Kuhestak este în stare de șoc după ce o serie de lovituri a vizat o casă în care se adunaseră zeci de femei pentru a sărbători o nuntă, potrivit ABC News.

Femeile și copiii lor se aflau în casă și în curte și așteptau sosirea mirilor pentru a începe petrecerea. Apoi, o explozie a transformat scena într-un carnagiu.

Cinci oameni au fost uciși, iar peste 60 au fost răniți

Orașul Kuhestak încă resimte efectele unei serii de lovituri care au ucis cinci persoane în timpul unui bombardament american asupra sudului Iranului, marți seara. Pe stâlpii de iluminat de la intrarea în oraș au fost afișate fotografii mari ale patru dintre victime: un băiat de 4 ani, un adolescent de 16 ani și două femei. O altă femeie, una dintre cele peste 60 de persoane rănite în explozii, a murit joi la spital.

Vineri, o echipă a Associated Press a făcut o vizită rară în orașul de pe coasta care domină Strâmtoarea Ormuz. Într-un cartier dens, cu case și alei neasfaltate, se află proprietatea familiei Mallahi, lovită în timp ce rudele sărbătoreau nunta fiicei lor.

Experții spun că au fost folosite bombe ghidate americane

Un expert american în armament, care a analizat imaginile de la locul atacului, a spus că dovezile sugerează că loviturile au fost efectuate cu bombe ghidate americane.

Ali Mallahi, văr al miresei, a indicat o gaură uriașă în acoperișul unei încăperi care a fost lovită direct, într-una dintre cele patru case ale complexului. Pereții decorați cu motive florale erau străbătuți de crăpături mari. Geamurile erau sparte, iar bucăți deformate de acoperiș și cadre metalice zăceau în curte, printre covoare și electrocasnice scoase de familie din celelalte încăperi avariate.

Aproximativ 150 de femei erau în casă

Nunțile din această zonă sunt, în mod tradițional, organizate separat pentru femei și bărbați. Marți seara, aproximativ 150 de femei se aflau în casă, în timp ce bărbații participau la o petrecere separată, într-o altă clădire aflată la aproximativ 50 de metri distanță, a spus Mallahi.

O lovitură a vizat încăperea în care urma să fie servită cina femeilor, însă petrecerea era abia la început. Mireasa și mirele nici măcar nu ajunseseră, a spus Mallahi.

„Slavă Domnului, numărul victimelor nu a fost mai mare”, a spus el. Tatăl miresei, unchiul său, poartă de asemenea numele Ali Mallahi.

„Majoritatea răniților erau copii”

Sasan Zarei, un vecin, a spus că a fugit spre locuința familiei Mallahi și a ajutat oamenii să iasă dintre dărâmături. „Majoritatea răniților erau copii. Scenele au fost foarte dureroase”.

Locuitorii au povestit pentru AP cum o serie de explozii puternice a zguduit Kuhestak și a luminat cerul nopții. Exploziile au avut loc în timpul celei mai recente runde de bombardamente americane în sudul Iranului, despre care armata SUA a spus că a vizat sisteme de apărare antiaeriană, radare și obiective maritime.

O altă lovitură a avariat turnul de comunicații

O lovitură a vizat și un turn de comunicații din apropierea portului Kuhestak, la puțin peste 100 de metri de locuința familiei Mallahi.

Hassan Sayadi, tehnician în cadrul departamentului, a spus că turnul asigura conexiuni telefonice și de internet pentru întreaga zonă. Departamentul de telecomunicații al provinciei Hormozgan a anunțat miercuri că atacurile americane au perturbat serviciile de telefonie fixă și mobilă în mai multe localități, inclusiv în Kuhestak, și că lucrează pentru restabilirea serviciilor. Vineri, telefonia mobilă și serviciile de date funcționau.

Kuhestak, la 30 de kilometri de locul unui alt atac mortal

Kuhestak se află la aproximativ 30 de kilometri de orașul Minab, unde peste 100 de copii au fost uciși într-un atac cu rachete americane care a lovit o școală primară pe 28 februarie, în prima zi a războiului declanșat de SUA și Israel.

Experții în armament au declarat pentru AP că imaginile fragmentelor găsite la fața locului indică utilizarea unei muniții ghidate americane.