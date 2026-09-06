Un avion cargo al Amazon a luat foc după ce a depășit pista aeroportului din Miami

Administrația Federală a Aviației a declarat duminică faptul că aeronava a depășit pista în jurul orei 14:00, ora locală, după ce se îndrepta spre Florida din San Juan, Puerto Rico.

A lovit mai multe mașini și a luat foc

Avionul, un Boeing 767-300, a lovit mai multe vehicule și a izbucnit în flăcări.

Potrivit AP, imaginile de pe rețelele de socializare arată avionul pe burtă și în mare parte intact, în ciuda faptului că a luat foc.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat că „adună informații” despre accident.

La momentul actual, nu se știe dacă există victime.

Toate zborurile sunt suspendate

Toate pistele și căile de rulare au fost închise, iar toate zborurile au fost suspendate.

Pompierii au declarat că avionul a lovit mai multe vehicule după ce a depășit pista. Echipele de intervenție au ajuns și au găsit avionul în flăcări.

Șaizeci de unități de pompieri s-au aflat la fața locului, încercând să stingă incendiul, potrivit sursei citate.