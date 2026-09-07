„Un adevărat semnal de alarmă”: Victoria istorică a AfD în Saxonia-Anhalt provoacă îngrijorare în Franța

Liderii de stânga din Franța au criticat rezultatul, subliniind că este un eșec al politicilor actuale și al Uniunii Europene și au avertizat cu privire la militarismul german, relatează Le Figaro.

Reacții aprinse din partea stângii franceze

Liderul partidului Franța Nesupusă (LFI), Jean Luc Melenchon a transmis, printr-un mesaj publicat pe X: „Extrema dreaptă a revenit în Germania. Aceasta este o dovadă dezastruoasă a orbirii politicilor europene de centru; acest dezastru este rezultatul respectivelor politici. În aceste circumstanțe, planul militar al Germaniei de a crea principala armată convențională a Europei este inacceptabil pentru Franța”.

Secretarul general al Partidului Socialist Francez, Olivier Faure, a blamat politicile „neoliberale” pentru „avansul forțelor reacționare ” și a făcut apel la mobilizare.

„Aceasta nu mai este o avertizare. Este un ordin de mobilizare generală care trebuie lansat. Internaționala reacționară și de extremă-dreapta avansează în mod deschis. AfD este un partid neonazist, pro-Kremlin și pro-Trump. Dreapta neoliberală, prin politicile sale de austeritate, a dat un impuls extremei-dreapta, care prosperă pe seama nenorocirilor claselor muncitoare și de mijloc.

La rândul său, liderul Partidului Comunist Francez, Fabien Roussel, a blamat politicile europene pentru victoria AfD în Saxonia-Anhalt.

„În întreaga Europă, extrema dreaptă câștigă teren cu programul său bazat pe ură. Ea prosperă pe fondul sărăciei, al dezindustrializării și al escaladării războiului. Un bilanț dezastruos pentru UE și tratatele sale. Este timpul ca acestea să fie schimbate”, a notat acesta.

Poziția centrului

Liderul partidului de guvernământ Renașterea, Gabriel Attal, a calificat victoria AfD drept un „adevărat semnal de alarmă”. Fostul premier al Franței a declarat că politicile cordonului santiar nu mai sunt fiabile, subliniind necesitatea unor „viziuni și măsuri concrete”.

De cealaltă parte, liderul partidului de extremă dreapta Recucerirea, Eric Zemmour, a descris momentul drept unul al „adevărului”, susținând că responsabilitatea pentru ascensiunea AfD revine politicienilor care, în opinia sa, au ignorat preocupările alegătorilor.

Adunarea Națională nu a reacționat imediat după aflarea rezultatelor. Întrebat anterior la forumul de la Cernobbio despre o reluare a colaborării cu AfD, președintele partidului, Jordan Bardella, a exclus această ipoteză din cauza neînțelegerilor din trecut.

Victoria AfD în Saxonia-Anhalt

Reacția liderilor politici francezi a venit după ce AfD a obținut o victorie detașată în fostul land est-german Saxonia-Anhalt, marcând cel mai bun scor din istoria sa la un scrutin regional. AfD a obținut 43,8% din voturi la scrutinul de duminică, cu mult înaintea Uniunii Creștin-Democrate (CDU), clasată pe locul al doilea cu 17,2%.