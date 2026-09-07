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Accident la Campionatul GT de la Shanghai: Un pilot i-a mulțumit rivalului său după ce l-a scos din mașina care ardea

Un pilot britanic de curse i-a mulțumit rivalului său olandez, numindu-l „supererou”, după ce l-a scos din mașina care ardea, în urma unui accident teribil petrecut la Shanghai, precizând că „reacția rapidă” a bărbatului „i-a salvat viața”.
Accident la Campionatul GT de la Shanghai: Un pilot i-a mulțumit rivalului său după ce l-a scos din mașina care ardea
Sursă foto: Instagram: OllieMilroy și loekharzog_
Daiana Rob
07 sept. 2026, 08:05, Sport
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Olandezul Loek Hartog a oprit și a sărit din propria mașină pentru a-i veni în ajutor lui Ollie Millroy în timpul cursei din cadrul Campionatului GT din China, desfășurată pe Circuitul Internațional din Shanghai, locul unde se desfășoară Marele Premiu al Chinei de Formula 1, informează AFP, citată de France24. 

Olandezul a folosit un stingător de incendiu pe Ferrari-ul lui Millroy, în timp ce flăcările făceau ravagii, apoi a deschis cu putere ușa șoferului și l-a tras în siguranță.

Mesaj de mulțumiri pentru că l-a salvat din mașina în flăcări

„Sunt încă în viață în această seară exclusiv datorită unui singur om”, a postat pilotul britanic, Ollie Millroy, pe Instagram.

„Loek Hartog a oprit imediat, fără ca vreun comisar de cursă sau echipaj de pompieri să fie la vedere, și și-a riscat propria viață pentru a mă scoate din mașină”, scrie britanicul.

Millroy, în vârstă de 36 de ani, a suferit un impact puternic în accidentul în lanț din cursa de sâmbătă, în urma căruia mașina sa a luat foc instantaneu.

„Nu-mi amintesc nimic… dar îmi voi aminti gestul său incredibil de curaj pentru tot restul vieții”, a scris Millroy.

„Într-o zi le voi povesti această întâmplare celor trei copii ai noștri, iar Loek va fi, și în ochii lor, cel mai mare supererou din istorie. În seara asta zac aici cu cinci coaste rupte, clavicula ruptă, o mână și un deget rupte și un plămân contuzionat, dar ar fi putut fi mult mai rău. Mulțumesc, Loek. Îți datorez viața pentru gestul tău altruist de astăzi”, se arată în mesajul publicat de Millroy pe Instagram.

Pilotul olandez a dat dovadă de modestie

Tânărul Loek Hartog, în vârstă de 23 de ani, a minimizat gestul său eroic, într-un mesaj pe rețelele sociale, publicat după ce l-a vizitat pe Millroy la spital.

„A fost îngrozitor și au fost momente în care nu știam dacă voi reuși vreodată să-l scot pe Ollie.Dar nu este vorba despre ce am făcut eu. Sunt sigur că mulți oameni în situația mea ar fi reacționat exact la fel”, a scris pilotul olandez.

„Cel mai important lucru este că Ollie este teafăr. Lucrurile ar fi putut să ia o întorsătură cu totul diferită astăzi și sunt cu adevărat recunoscător că nu s-a întâmplat așa”, a conchis tânărul.

AAI Motosport afirmă că nu va mai participa la nicio cursă organizată de China GT

Echipa lui Millroy, AAI Motorsport, a declarat că „nu va mai participa la nicio cursă organizată de China GT” într-un comunicat în care a criticat standardele de siguranță de pe circuit.

Echipa a afirmat că mașina lui Millroy „a continuat să ardă mai mult de un minut” după accident și că „nu s-au observat operațiuni de stingere a incendiului și de salvare efectuate la timp și în mod eficient”.

Comitetul de organizare al Campionatului China GT a declarat într-un comunicat pe Weibo: „Ne cerem sincer scuze pentru acest accident și pentru șocul și suferința pe care le-a provocat. Vom efectua o analiză și o anchetă amănunțită cu privire la acest accident și vom elabora planuri mai cuprinzătoare pentru a remedia eventualele deficiențe”.

Comitetul a mai precizat că își exprimă „compasiunea față de Oliver Millroy, pilotul mașinii cu numărul 91, și față de ceilalți piloți implicați în accident, și le urează din suflet o recuperare rapidă”.

„Comitetul își exprimă, de asemenea, profunda recunoștință și respectul față de Loek Hartog, care a fost primul pilot care a ajuns la locul accidentului și a acordat ajutor”, se mai arată în comunicatul publicat.

 

 

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