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Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open. Jessica Pegula s-a impus în fața româncei

Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimi de la US Open, în urma meciului său cu Jessica Pegula. Americanca s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4.
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open. Jessica Pegula s-a impus în fața româncei
Sursa foto: Hepta
Ioana Târziu
07 sept. 2026, 03:40, Sport
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Românca a fost eliminată în optimile de la US Open, după meciul său cu Jessica Pegula de pe stadionul Louis Armstrong din New York.

În urma victoriei sale, Pegula, locul trei mondial, și-a asigurat locul în sferturile de finală ale turneului.

Înaintea meciului cu Jessica Pegula, Sorana Cîrstea s-a declarat „pregătită de revanșă”.

Românca a mai pierdut în fața americancei în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati.

Pentru Jessica Pegula, este a patra victorie în faţa Soranei în cinci meciuri.

 

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