Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open. Jessica Pegula s-a impus în fața româncei

Românca a fost eliminată în optimile de la US Open, după meciul său cu Jessica Pegula de pe stadionul Louis Armstrong din New York.

În urma victoriei sale, Pegula, locul trei mondial, și-a asigurat locul în sferturile de finală ale turneului.

Înaintea meciului cu Jessica Pegula, Sorana Cîrstea s-a declarat „pregătită de revanșă”.

Românca a mai pierdut în fața americancei în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati.

Pentru Jessica Pegula, este a patra victorie în faţa Soranei în cinci meciuri.