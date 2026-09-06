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Carlos Alcaraz se califică în sferturile de finală de la US Open

Carlos Alcaraz s-a calificat duminică în sferturile de finală ale turneului US Open. Acesta a obținut o victorie de 6-4, 6-3, 6-4 împotriva lui Tommy Paul.
Carlos Alcaraz se califică în sferturile de finală de la US Open
Ioana Târziu
06 sept. 2026, 23:58, Sport
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Spaniolul l-a învins pe americanul Tommy Paul în două seturi consecutive.

Alcaraz încă nu prezenta semne ale accidentării la încheietura mâinii care l-a ținut indisponibil mai bine de patru luni înainte de turneu.

Potrivit Yahoo, Alcaraz este deja cel mai tânăr jucător care a finalizat un Grand Slam în carieră.

Paul, cap de serie numărul 20, își vorbise despre șansele sale înainte de meci.

„Îmi place să mă gândesc la mine ca la cineva care crede mereu că îi poate învinge pe acei jucători (de top)”, a declarat el.

Însă, o înfrângere cu 6-4, 6-3 și 6-4 înseamnă că Alcaraz l-a învins acum pe jucătorul de 29 de ani de șase ori la rând, câștigând ultimele 14 seturi pe care le-au jucat.

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