AfD a câștigat categoric în Saxonia-Anhalt, dar nu a obținut majoritatea absolută. Presiune tot mai mare asupra „cordonului sanitar”

AfD a obținut 43,8% din voturi la scrutinul de duminică, cu mult înaintea Uniunii Creștin-Democrate (CDU), clasată pe locul al doilea cu 17,2%. Pentru CDU, acesta este cel mai slab rezultat înregistrat vreodată la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, informează agenția dpa.

În parlamentul regional vor mai intra Partidul Social-Democrat (SPD) cu 9,3%, Verzii cu 8,9%, Die Linke cu 8,6%, și Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) cu 5,3%.

Partidul Liber Democrat (FDP), formațiune liberală favorabilă mediului de afaceri, a obținut doar 2,6% și a rămas în afara legislativului.

Prezența la vot s-a apropiat de 78%, cea mai ridicată înregistrată în Saxonia-Anhalt de la reunificarea Germaniei, în 1990, potrivit rezultatelor preliminare.

Cordonul sanitar complică formarea unei majorități

În pofida victoriei categorice a AfD, nu are suficiente mandate pentru a guverna singură. Partidele tradiționale germane refuză în continuare să colaboreze cu AfD, menținând așa-numitul „cordon sanitar” în jurul formațiunii.

După publicarea primelor exit-poll-uri, duminică seara, candidatul AfD pentru funcția de premier, Ulrich Siegmund, a declarat că alegătorii au oferit partidului un „mandat de guvernare”. Copreședintele AfD, Tino Chrupalla, a afirmat că Siegmund, în vârstă de 35 de ani, „va fi noul premier al Saxoniei-Anhalt”.

Continuarea actualei coaliții conduse de premierul Sven Schulze, din partea CDU, nu mai este posibilă după ce FDP nu a reușit să treacă pragul electoral. CDU ar putea încerca să formeze o altă majoritate, însă ar avea nevoie inclusiv de sprijinul Die Linke, formațiune cu care creștin-democrații au refuzat până acum să colaboreze.

AfD ar putea încerca, în schimb, formarea unui guvern minoritar. Siegmund a evocat inclusiv posibilitatea ca parlamentari ai altor formațiuni să se alăture AfD, în contextul în care există și în CDU voci care cer renunțarea la cordonul sanitar.

Dacă negocierile pentru formarea unui guvern vor eșua, Siegmund a evocat și posibilitatea organizării unor noi alegeri în Saxonia-Anhalt.

„În cel mai rău caz, pur și simplu ar avea loc noi alegeri, iar atunci am ajunge la 50 sau 55%”, a declarat Siegmund pentru postul public ZDF. „Pentru că viitorul aparține Alternativei pentru Germania”.

BSW poate deveni decisiv în alegerea premierului

BSW ar putea deveni decisiv pentru formarea viitorului guvern.

Principalul candidat al formațiunii, Thomas Schulze, a declarat că partidul este deschis discuțiilor cu toate formațiunile, inclusiv cu AfD.

„Am spus că vom discuta cu toate partidele. Asta include și AfD”, a declarat Schulze pentru dpa. „Cordonul sanitar nu ne interesează și vom discuta cu toate partidele”.

Întrebat despre punctele comune dintre BSW și AfD, Schulze a spus că cele două formațiuni împărtășesc anumite poziții, în special în ceea ce privește Rusia.

„Suntem împotriva acestor sancțiuni, care chiar ne distrug economia”, a spus el. La fel ca AfD, BSW își dorește „energie la prețuri accesibile”.

Schulze a precizat însă că există și politici ale AfD pe care BSW nu le poate susține.

„Mai ales politica educațională a AfD, asta nu funcționează deloc pentru noi. Suntem foarte, foarte departe unii de alții în această privință”, a spus el. „Iar în ceea ce privește politica economică, noi suntem mult mai orientați social”.