Raluca Turcan cere măsuri pentru copii: telefoane interzise și jocuri de noroc de la 21 de ani

Printre propuneri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școli pe durata întregului program, obținerea unei calificări profesionale de către elevii din liceele tehnologice încă de la finalul clasei a X-a și creșterea vârstei minime pentru accesul la jocurile de noroc la 21 de ani.

Turcan susține, luni, într-o postare pe Facebook, că Parlamentul trebuie să își asume „decizii curajoase” pentru copii și enumeră cinci direcții legislative pe care le consideră prioritare.

„Decizii curajoase”: fără telefon la ore, combaterea violenței, calificare profesională

Prima propunere vizează interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școli pe întreaga durată a programului școlar, inclusiv în pauze. Proiectul ar include, potrivit deputatei, și măsuri privind consilierea psihologică a elevilor și combaterea mai fermă a violenței în mediul școlar.

O altă inițiativă, denumită de Turcan „Legea meseriașilor”, urmărește ca elevii din liceele tehnologice să poată obține o calificare profesională încă de la finalul clasei a X-a. Turcan argumentează că, în cazul în care un tânăr este nevoit să își întrerupă studiile, acesta ar trebui să poată pleca din sistemul de învățământ cu o calificare recunoscută și cu o șansă reală de a se angaja.

Jocuri de noroc doar de la 21 de ani, rețele sociale doar cu acordul părinților

În ceea ce privește jocurile de noroc, Turcan afirmă că a depus două proiecte de lege care prevăd creșterea vârstei minime de acces de la 18 la 21 de ani și restricționarea drastică a publicității online la jocurile de noroc. Potrivit acesteia, cele două proiecte au trecut de Senat și trebuie dezbătute și adoptate de Camera Deputaților.

Turcan susține, de asemenea, o inițiativă legislativă prin care minorii cu vârsta sub 16 ani să poată utiliza rețelele sociale doar cu acordul părinților.

„Masă sănătoasă” în toate școlile și premii pentru nota 10

Un alt obiectiv anunțat de Raluca Turcan este extinderea programului „Masă Sănătoasă” în toate școlile din România. Ea propune ca, în bugetul pentru 2027, să fie prevăzute fondurile necesare pentru ca programul să ajungă la toți elevii.

Potrivit datelor prezentate de deputată, programul „Masă Sănătoasă” a ajuns la 1.427 de unități de învățământ, iar peste 542.000 de copii beneficiază zilnic de o masă. Turcan afirmă că bugetul programului a fost majorat în 2026 cu aproximativ 40%.

„Pentru un copil vulnerabil, o masă caldă poate fi chiar motivul pentru care continuă să vină la școală”, afirmă Raluca Turcan.

Deputatul PNL face referire și la alte măsuri despre care spune că reprezintă investiții în educație, inclusiv premiile acordate elevilor care obțin media 10 la Bacalaureat sau Evaluarea Națională și investițiile realizate prin PNRR.

Potrivit acesteia, prin PNRR au fost direcționate 2,5 miliarde de euro către educație, pentru proiecte precum construirea și modernizarea unităților de învățământ, dezvoltarea campusurilor pentru învățământ dual, digitalizarea educației și reducerea abandonului școlar.

Turcan menționează și investițiile realizate în județul Sibiu, unde, potrivit afirmațiilor sale, au fost derulate 43 de proiecte pentru modernizarea, renovarea și dotarea școlilor, grădinițelor și liceelor, precum și construirea a patru creșe noi.

Mesajul „fiicei de profesori”

În mesajul transmis la începutul anului școlar, deputata recunoaște că există tensiuni și nemulțumiri în sistemul de educație, despre care spune că trebuie ascultate și transformate în soluții.

„Criteriul după care judecăm fiecare decizie ar trebui să fie acesta: ce câștigă copilul din ea?”, afirmă Raluca Turcan.

Deputata, fost ministru al Muncii și al Culturii, spune că este „fiică de profesori” și susține că dascălii care își fac meseria cu seriozitate au nevoie de respect, predictibilitate și de un sistem care să îi sprijine în activitatea de la clasă.

Raluca Turcan anunță că va susține, până la finalul sesiunii parlamentare, adoptarea proiectelor pe care le-a inițiat sau co-inițiat și face apel la parlamentari să adopte măsuri pe care le consideră benefice pentru copii.