Aurul Rusiei ocolește sancțiunile. Câștigul Moscovei din scumpirea metalului prețios, aproape cât activele înghețate în UE

Destinația este Hong Kong, care a devenit unul dintre principalii importatori de aur rusesc după declanșarea războiului din Ucraina, potrivit Financial Times. În primele șapte luni ale anului 2026, importurile au ajuns la un nivel record, fiind de aproape trei ori mai mari decât în aceeași perioadă din 2025.

Occidentul a închis piața, Rusia și-a mutat aurul spre est

Fluxurile comerciale s-au schimbat după sancțiunile introduse ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Statele Unite au interzis importurile de aur de origine rusă în iunie 2022, măsură coordonată cu alte state din G7. La acel moment, Trezoreria SUA descria aurul drept cel mai important produs de export al Rusiei, în afara sectorului energetic.

Accesul aurului rusesc la Londra, unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru tranzacționarea metalului prețios, a fost de asemenea blocat, iar producătorii ruși și-au redirecționat treptat livrările către piețele asiatice. Printre țările și teritoriile care nu au adoptat sancțiunile occidentale împotriva aurului rusesc se numără China și Hong Kong.

De la începutul invaziei, în februarie 2022, companiile înregistrate în Hong Kong au cumpărat aur rusesc în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari.

Hong Kong, poartă de intrare spre China

Hong Kong nu este însă destinația finală. Teritoriul funcționează și ca un important centru comercial și logistic, iar o parte dintre lingourile rusești sunt trimise ulterior către China continentală.

Diferențele dintre regulile celor două piețe contribuie la acest traseu. Importul aurului în China continentală este supus unor restricții și necesită autorizații, în timp ce Hong Kong are un regim mai permisiv. În cele din urmă, cea mai mare parte a aurului rusesc care intră în Hong Kong ajunge în China, precizează analiștii sursei citate.

Miliardele din aurul rusesc, în vizorul SUA

Rolul Hong Kongului în comerțul cu aur rusesc a intrat deja în atenția Washingtonului.

În 2024, Trezoreria SUA a sancționat mai multe persoane și companii implicate într-o rețea de firme comerciale și intermediari din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, despre care autoritățile americane susțin că era folosită pentru a ascunde originea fondurilor provenite din comerțul cu aur rusesc.

Aurul compensează miliardele Rusiei înghețate în UE

Creșterea prețului aurului a adus, între timp, un avantaj important și rezervelor deținute de Moscova. Potrivit unor calcule Bloomberg, valoarea rezervelor de aur ale Băncii Centrale a Rusiei a crescut cu peste 216 miliarde de dolari din februarie 2022.

Iar câștigul din aprecierea aurului este ușor comparabil cu cele aproximativ 244 de miliarde de dolari reprezentând active suverane rusești înghețate în Uniunea Europeană.

În pofida măsurilor luate de statele occidentale pentru a reduce veniturile care alimentează războiul Rusiei în Ucraina, livrările de aur către Hong Kong au continuat să crească. Cele aproape 100 de tone importate în primele șapte luni din 2026 arată cât de mult s-a mutat spre Asia comerțul cu aur rusesc după introducerea sancțiunilor.