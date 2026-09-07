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Fifor se apără după criticile Institutului „Elie Wiesel”: „Nu am vorbit despre etnia lui Dominic Fritz. Faptele o fac”

Deputatul PSD Mihai Fifor susține că declarațiile sale despre Dominic Fritz nu au avut un fundament etnic, după ce Institutul „Elie Wiesel” a criticat modul în care acesta a pus sub semnul întrebării atașamentul față de România al unui cetățean român născut în altă țară. „Nu am vorbit despre etnia lui Dominic Fritz”, afirmă Fifor.
Fifor se apără după criticile Institutului „Elie Wiesel”: „Nu am vorbit despre etnia lui Dominic Fritz. Faptele o fac”
Mihai Fifor/sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Maria Miron
07 sept. 2026, 15:17, Politic
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Mihai Fifor a reacționat luni la poziția Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, care a criticat afirmațiile făcute de social-democrat într-o postare anterioară despre președintele USR și primarul Timișoarei.

„Respect profund misiunea Institutului și tocmai de aceea cred că o asemenea comparație, cu una dintre cele mai întunecate perioade ale istoriei României și cu ideologia care a făcut posibilă persecutarea unor comunități întregi, trebuie făcută cu foarte multă responsabilitate”, a transmis Fifor.

Deputatul PSD spune că respinge „categoric orice interpretare” potrivit căreia afirmațiile sale ar avea un fundament etnic.

„Nu am vorbit despre etnia lui Dominic Fritz. Nu am spus că un german nu poate fi român. Nu am spus că un om născut în afara României nu poate fi român. Nu am spus că un cetățean naturalizat este mai puțin român decât unul care a dobândit cetățenia prin naștere”, explică Fifor.

Fifor: „Îi reproșez ceea ce face, nu ceea ce este”

Institutul „Elie Wiesel” a comparat retorica folosită de Fifor în cazul lui Dominic Fritz cu cea a filosofului Nae Ionescu. În prefața romanului „De două mii de ani”, acesta invoca originea evreiască a autorului Mihail Sebastian pentru a-i contesta apartenența deplină la comunitatea românească.

Fifor susține că această comparație ignoră o diferență esențială.

„Lui Mihail Sebastian i se reproșa ceea ce era, prin origine. Lui Dominic Fritz eu îi reproșez ceea ce face, ca politician și cetățean român. Este o diferență enormă”, afirmă deputatul PSD.

El spune că declarațiile sale au vizat conduita politică a lui Fritz, raportarea acestuia la România, respectarea legii și obligațiile pe care le presupune, în opinia sa, dobândirea cetățeniei române.

„Am vorbit despre conduita unui politician. Despre raportarea lui la România. Despre respectarea legii. Despre jurământul pe care l-a depus atunci când a devenit cetățean român. Despre loialitate și despre ceea ce eu consider a fi obligațiile morale ale oricărui cetățean față de țara sa”, precizează Fifor.

Fifor: Simpla cetățenie nu te face român

Disputa a pornit de la o postare publicată de Mihai Fifor pe 3 septembrie, în care deputatul PSD l-a acuzat pe Dominic Fritz de „trădare de țară”, în legătură cu demersurile făcute la Bruxelles în cazul modificărilor legislației privind integritatea.

Social-democratul spunea atunci că „simpla cetățenie nu te face român” și susținea că Fritz nu ar putea înțelege „fibra poporului român”. Deputatul mai spunea că, dacă decizia i-ar fi aparținut, nu i-ar fi acordat acestuia cetățenia română.

Institutul „Elie Wiesel” a criticat luni declarațiile, apreciind că asemenea formulări reiau un tip de discurs prin care originea unei persoane este asociată cu lipsa de loialitate față de țară.

„Nu originea stabilește asta. Faptele o fac”

În răspunsul său de luni, Fifor susține că afirmația potrivit căreia „simpla cetățenie nu este suficientă pentru a simți românește” se referea la patriotism și loialitate, nu la originea etnică.

„Un român prin naștere poate fi lipsit de patriotism. Un cetățean naturalizat poate iubi România profund și poate servi această țară exemplar. Nu originea stabilește asta. Faptele o fac”, afirmă deputatul.

Fifor insistă că l-a criticat pe Dominic Fritz pentru acțiunile sale ca politician, nu pentru originea sa.

„Între a judeca un om pentru ceea ce este prin naștere și a judeca un politician pentru ceea ce face există o diferență fundamentală. Iar eu am vorbit despre ceea ce face Dominic Fritz. Politicianul Fritz. Nimic mai mult!”, își încheie Mihai Fifor mesajul.

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