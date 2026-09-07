„Cine nu e cu noi, e împotriva noastră”. Deputat PNL: Se încearcă revenirea la „partidul-stat”

„În România se conturează o încercare de restaurație politică: refacerea unui sistem în care partidul dominant controlează instituțiile, iar instituțiile ajung să servească intereselor sale”, spune deputatul Robert Sighiartău într-un mesaj denumit „Restaurația României – Cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, distribuit luni de PNL.

Deputatul susține că în ultimele luni s-au acumulat „mai multe semnale îngrijorătoare” și vorbește despre o „ofensivă juridică” în interiorul partidului său.

„PNL este supus unei ofensive juridice prin care o minoritate încearcă să răstoarne deciziile luate prin vot în interiorul partidului”, afirmă Sighiartău.

Sighiartău invocă „Amendamentul Fritz”

Liberalul leagă situația din PNL de demersurile legislative care îi vizează pe reprezentanții USR și dă drept exemplu așa-numitul „Amendament Fritz”.

„În același timp, împotriva colegilor de la USR sunt promovate modificări legislative cu efect asupra unor persoane determinate. Amendamentul Fritz este exemplul cel mai clar”, spune deputatul PNL.

Liberalul precizează că nu contestă dreptul de a apela la instanțe și nici autoritatea acestora, dar consideră problematică suprapunerea mai multor acțiuni juridice, legislative și instituționale. Potrivit acestuia, „problema apare atunci când acțiunile juridice, modificările legislative și deciziile instituționale converg în aceeași direcție: înlăturarea celor care se opun partidului-stat”.

Paralelă cu perioada PSD de la începutul anilor 2000

Sighiartău compară ceea ce se întâmplă în prezent cu perioada în care puterea politică era acuzată că intervenea inclusiv în activitatea justiției și în deciziile privind anchetarea unor persoane.

„România trebuie să rămână o democrație occidentală, nu să se întoarcă la reflexele politice ale anilor ’90”, afirmă deputatul PNL, făcând trimitere la perioada 2000–2004 și la celebrele stenograme PSD, în care lideri ai partidului discutau cine să fie anchetat și cine nu.