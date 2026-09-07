Bolojan face profilul viitorului premier: „Un om responsabil, dispus să facă ce trebuie, nu ce sună bine. Cu mandatul pe masă, dacă e nevoie”

Într-un mesaj publicat luni, în plină perioadă de negocieri pentru formarea unui nou Guvern, Bolojan afirmă că România a ajuns într-un „moment important” și face bilanțul politicilor fiscal-bugetare din ultimul an.

„Am schimbat direcția anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcționat”, susține Ilie Bolojan.

Bolojan: Deficitul din primele șapte luni este cu 37% mai mic

Premierul interimar indică drept principal rezultat reducerea deficitului bugetar.

Graficul prezentat de Bolojan arată că deficitul bugetar a coborât în primele șapte luni ale anului de la 3,99% din PIB în 2025 la 2,34% din PIB în 2026.

În termeni nominali, deficitul bugetului general consolidat a fost de 48,08 miliarde de lei în perioada ianuarie-iulie 2026, față de 76,44 miliarde de lei în perioada similară din 2025, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 37%, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

„Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm”, afirmă Bolojan.

Acesta spune că au fost reduse cheltuielile de personal ale statului, în timp ce investițiile au fost menținute, în special prin utilizarea fondurilor europene.

În primele șapte luni din 2026, investițiile publice au ajuns la 76,51 miliarde de lei, cu 14,83 miliarde de lei peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

„Aceasta este direcția corectă: reducem cheltuielile care nu pot fi susținute și protejăm investițiile care dezvoltă România”, spune liderul PNL.

Bolojan recunoaște efectul măsurilor asupra economiei: „A existat o contracție”

Premierul interimar admite că măsurile de corecție bugetară au avut un cost asupra economiei și asupra consumului.

„Da, această corecție a avut și un efect de contracție economică. Consumul a scăzut cu partea care era pe datorie, cu bani împrumutați. Economia a pierdut creșterea, de fapt iluzorie, adusă de acest consum pe datorie”, afirmă Bolojan.

El le mulțumește românilor pentru ceea ce numește un „efort colectiv al societății”.

Bolojan susține însă că perioada de interimat trebuie încheiată rapid, argumentând că un Guvern interimar are instrumente limitate pentru continuarea reformelor.

„Suntem într-o situație de provizorat care nu trebuie să mai continue. Am reușit să încheiem PNRR, să menținem încrederea în România prin două evaluări de rating, să trecem prin crize interne și externe suprapuse. Dar instrumentele unui guvern interimar sunt limitate”, afirmă acesta.

Atac la PSD: „Iresponsabilitate”

Ilie Bolojan lansează în aceeași postare un atac direct la PSD, pe care îl indică drept responsabil pentru eșecul adoptării noii legi a salarizării.

„Incertitudinea politică și eșecul adoptării legii salarizării, din cauza iresponsabilității PSD, creează îndoieli că se va putea menține controlul cheltuielilor și în anii următori”, susține Bolojan.

Declarația vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, la finalul lunii august, că PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens asupra noii legi a salarizării. Șeful statului a afirmat atunci că cele patru partide și-au asumat împreună pierderea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR și au convenit ca reforma să fie adoptată până la sfârșitul anului.

PSD și PNL s-au acuzat reciproc de blocarea reformei, social-democrații susținând că liberalii trebuie să răspundă politic pentru eșec, în timp ce Bolojan a criticat în repetate rânduri promisiunile salariale făcute de PSD.

Avertisment pentru 2027 și 2028

Bolojan spune că principala provocare pentru viitorul Executiv va fi continuarea reducerii deficitului în anii în care România nu va mai putea beneficia de granturile PNRR, iar unele dintre marile categorii de cheltuieli vor continua să crească.

El indică o țintă de deficit de 5,3% din PIB pentru 2027 și atrage atenția asupra creșterii cheltuielilor de apărare, indexării salariilor și pensiilor și costurilor ridicate cu dobânzile.

„De acum, sunt două variante. Pe care dintre ele o vom vedea depinde de viitorul guvern”, afirmă premierul interimar.

Bolojan avertizează că abandonarea reformelor sau revenirea la stimularea consumului prin cheltuieli publice ar putea împinge România într-o situație mai dificilă decât cea dinaintea ajustării fiscale.

„Dacă nu va continua reformele structurale sau, chiar mai rău, va ceda tentației populiste de a deschide robinetul banilor și al consumului, vom reveni la o situație chiar mai rea decât cea anterioară, pentru că niciun finanțator nu va mai crede că suntem capabili să ne schimbăm. Această variantă trebuie evitată pentru România”, avertizează liderul PNL.

Portretul făcut de Bolojan viitorului premier: „Cu mandatul pe masă, dacă e nevoie”

Mesajul lui Ilie Bolojan se încheie cu o descriere a profilului pe care, în opinia sa, ar trebui să îl aibă viitorul prim-ministru.

România are nevoie „rapid” de un Executiv care să continue mutarea modelului economic de la consum către investiții, să controleze cheltuielile statului și să îmbunătățească colectarea veniturilor, spune premierul interimar.

„Un asemenea guvern poate fi condus doar de un premier responsabil, care înțelege exact situația, un premier dispus la efortul constant și adesea impopular de a face ce trebuie, nu ce sună bine. Un premier dispus să muncească pentru țară, cu mandatul pe masă, dacă e nevoie, și care are un program credibil de guvernare”, își încheie Bolojan mesajul.