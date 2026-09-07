Ddeficitul bugetar a scăzut cu 37% în primele șapte luni. PNL: „Direcția este corectă”

Deficitul bugetar al României s-a redus cu aproximativ 37% în primele șapte luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. PNL susține că evoluția arată schimbarea direcției finanțelor publice sub Guvernul Bolojan.

„Guvernul Bolojan a schimbat în bine direcția finanțelor publice și drumul României”, a transmis luni PNL într-o postare pe rețelele sociale.

Potrivit execuției bugetare publicate de Ministerul Finanțelor, deficitul a ajuns la 48,08 miliarde de lei, față de 76,44 miliarde de lei în perioada similară din 2025. Ca pondere în PIB, acesta s-a redus de la 3,99% la 2,34%.

În aceeași perioadă, veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, iar cheltuielile cu 2,9%.

PNL: Cheltuielile de personal au scăzut, investițiile au crescut

Potrivit liberalilor, în aceeași perioadă, cheltuielile de personal s-au redus cu peste 4 miliarde de lei, în timp ce investițiile au crescut cu aproape 15 miliarde de lei.

De asemenea, plățile pentru proiectele finanțate din fonduri europene și prin PNRR au înregistrat un avans de peste 60%.

„Este schimbarea de la o economie bazată pe consum finanțat prin datorie la o economie bazată pe investiții, producție, infrastructură și locuri de muncă”, susține PNL.

Datele din execuția bugetară arată că cheltuielile de personal au scăzut cu 4,1%, la 95,67 miliarde de lei, iar investițiile au ajuns la 76,5 miliarde de lei.

„Mai puțini bani pentru risipă și dobânzi”

Direcția anterioară a finanțelor publice era „nesustenabilă”: statul cheltuia mai mult decât producea, finanța consumul prin împrumuturi și adâncea deficitul și datoria publică, menționează liberalii.

„Drumul nu este încheiat, dar direcția este corectă: mai puțini bani pentru risipă și dobânzi, mai multe resurse pentru dezvoltarea României”, a transmis PNL.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că reducerea deficitului trebuie să continue și că România traversează „cea mai ambițioasă corecție fiscal-bugetară din Uniunea Europeană”.