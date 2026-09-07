Cine sunt cei patru oameni intrați în calculele pentru postul de premier. Un fost șef eMAG, ministrul Finanțelor și doi apropiați ai lui Nicușor Dan

Apariția celor patru nume vine în momentul în care variantele asumate oficial de partide – Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR – nu reușesc să coaguleze în jurul lor cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern.

Potrivit informațiilor Mediafax pe lista scurtă a lui Nicușor Dan în acest moment se află patru nume. Unele dintre variante, precum Nazare și Tomac, au mai fost discutate în ultimele luni, dar acum pe lista a apărut și fostul jurnalist și diplomat Luca Niculescu și un afacerist român. Potrivit informațiilor G4Media acest afacerist ar fi antreprenorul Iulian Stanciu.

Cine sunt cei patru potențiali premieri

Alexandru Nazare, varianta cu profil economic

Unul dintre numele aflate în discuțiile politice este cel al actualului ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Nazare a ocupat anterior mai multe funcții guvernamentale, iar înainte de revenirea sa la Ministerul Finanțelor a făcut parte din Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României.

Numele său a mai apărut în ultimele săptămâni în negocierile pentru formarea unui nou guvern. Surse politice au indicat că președintele Nicușor Dan caută inclusiv o variantă de premier cu profil economic, capabilă să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Iulian Stanciu, antreprenorul ajuns pe lista variantelor de premier

Un nume-surpriză vehiculat în discuțiile politice este cel al antreprenorului Iulian Stanciu, potrivit informațiilor publicate de G4Media, care citează discuții ale reporterilor săi cu lideri din PSD, PNL, USR și UDMR.

Stanciu este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori români din sectorul IT și comerț online. A fondat alături de Sebastian Ghiță compania Asesoft și a devenit ulterior acționar majoritar în mai multe companii, printre care eMAG. Drumurile celor doi oameni de afaceri s-au separat ulterior, după intrarea lui Sebastian Ghiță în politică.

În iunie 2026, Iulian Stanciu a decis să închidă capitolul eMAG. Antreprenorul a convenit să-și vândă către Prosus întreaga participație de 11,77% din Dante International, compania care operează eMAG.

Ieșirea a venit după 17 ani în care Stanciu s-a aflat la conducerea companiei. Presa economică a estimat, pornind de la tranzacțiile raportate de Prosus, că participația sa putea valora în jurul a 500 de milioane de euro, deși valoarea exactă a tranzacției nu a fost făcută publică.

După exit, Stanciu și-a descris schimbarea de rol prin trecerea de la antreprenor la investitor, obiectivul său fiind să contribuie la dezvoltarea altor companii românești.

După ieșirea din eMAG, principalul proiect al lui Stanciu este Inspire Asset Management, vehiculul de investiții fondat împreună cu Iulian Portasă.

Într-un interviu acordat Ziarului Financiar în iulie 2026, Stanciu afirma că prin Inspire fuseseră deja investite peste 100 de milioane de euro în diferite proiecte. Ținta declarată de antreprenor este mult mai mare: investiții de un miliard de euro în următorii doi-trei ani și de aproximativ cinci miliarde de euro într-un orizont de zece ani.

Portofoliul său nu mai este concentrat exclusiv pe tehnologie și retail. Prin Inspire Asset Management, Stanciu a intrat, între altele, în acționariatul Foraj Sonde Videle, unde deține indirect aproximativ 32,9% din acțiuni. A investit și în fonduri de private equity și în alte proiecte din economia românească.

Luca Niculescu, diplomat și negociatorul României pentru aderarea la OCDE

O altă variantă discutată este Luca Niculescu, în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Niculescu a fost anterior ambasador al României în Franța și redactor-șef al RFI România. Numele său a mai fost luat în calcul pentru funcția de ministru de Externe în tentativele precedente de formare a unui guvern.

Profilul său diplomatic ar putea corespunde uneia dintre condițiile vehiculate în jurul viitoarei desemnări de la Cotroceni: un candidat cu credibilitate externă și relații bune la nivel european și în Statele Unite.

Eugen Tomac, din nou în calcule după prima desemnare eșuată

Pe lista numelor vehiculate apare din nou și Eugen Tomac, europarlamentar, lider al PMP și apropiat al președintelui Nicușor Dan.

Tomac a fost deja desemnat premier de Nicușor Dan pe 4 iunie. Zece zile mai târziu și-a depus mandatul, după ce nu a reușit să construiască sprijinul parlamentar necesar pentru învestirea Guvernului.

După retragerea lui Tomac, președintele l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea, însă nici această tentativă nu a dus la formarea unui executiv. Cabinetul propus de Veștea nu a obținut majoritatea necesară în Parlament.

Grindeanu și Mureșan sunt singurele propuneri asumate oficial de partide

În paralel cu variantele vehiculate informal, pe masa președintelui se află două propuneri politice asumate public.

PSD îl susține pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR au mers cu varianta europarlamentarului Siegfried Mureșan. Cele două candidaturi au fost prezentate încă din luna iunie.

Nicușor Dan a indicat însă anterior că nu intenționează să desemneze un candidat despre care știe că nu poate strânge o majoritate parlamentară. Tocmai lipsa celor 233 de voturi necesare a menținut blocajul politic în ultimele luni.

Surse apropiate Administrației Prezidențiale au susținut în weekend că președintele ar putea face o nouă desemnare la începutul acestei săptămâni.