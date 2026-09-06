Nicușor Dan convoacă CSAT. Planul de înzestrare a Armatei și consolidarea prezenței militare americane, pe agenda ședinței

Pe agenda ședinței se află mai multe subiecte importante pentru securitatea națională și apărarea României. Membrii CSAT vor analiza Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, precum și Programul „Armata României 2044”.

Un alt punct de pe ordinea de zi vizează documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate la 13 august 2026.

De asemenea, Consiliul va analiza termenii de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Pe acest subiect este avută în vedere și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

În cadrul reuniunii vor fi discutate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.

Ședința CSAT va avea loc la Palatul Cotroceni, sub conducerea președintelui României, Nicușor Dan.