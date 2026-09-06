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Alexandru Rogobete: Medicii au nevoie de respect. Si au nevoie de un „multumesc” spus din suflet

Alexandru Rogobete transmite un mesaj de susținere pentru medicii și profesioniștii din sănătate, subliniind nevoia de respect și de condiții mai bune de muncă pentru cei care lucrează în sistemul medical.
Alexandru Rogobete: Medicii au nevoie de respect. Si au nevoie de un „multumesc” spus din suflet
Facebook/Alexandru Rogobete
Laura Buciu
06 sept. 2026, 09:47, Politic
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Într-o postare pe Facebook, duminică, Rogobete afirmă că, dincolo de grilele de salarizare, legi, reforme și cifre, în centrul sistemului de sănătate se află oamenii. Acesta vorbește despre medicii care rămân în spital după terminarea programului, despre cei care intră în gărzi și trebuie să ia decizii dificile, dar și despre medicii rezidenți care își construiesc cariera în România.

„Sigur că sistemul trebuie schimbat”, susține Rogobete, menționând printre probleme plata corectă a gărzilor, corectarea inechităților și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Potrivit acestuia, România nu poate combate migrația medicilor fără să le transmită acestora că munca lor este apreciată și că sunt doriți să rămână în țară.

„Trebuie să construim un sistem în care medicul român să vrea să rămână, iar cel care a plecat să aibă motive să se întoarcă”, afirmă Rogobete.

Fostul ministru susține că soluția nu este reducerea, ci respectul, motivarea și construirea unui sistem medical în care profesioniștii să aibă motive să rămână în România.

El face un apel la recunoștință față de personalul medical: „Mulțumesc medicilor și tuturor profesioniștilor din sănătate care, în fiecare zi, au grijă de noi. Un mulțumesc spus din suflet”.

 

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