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Un lider AUR vrea să fie premier: Mi-aș putea asuma această responsabilitate. Firesc ar fi sa avem un guvern PSD-AUR

Gheorghe Piperea, un europarlamentar AUR, a declarat că nu ar refuza funcția de premier, dacă aceasta i-ar fi oferită. Acesta a mai spus, într-un interviu acordat Gândul, că el crede în reușita unei alianțe AUR-PSD la guvernare.
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Coralia Frigea
07 sept. 2026, 16:39, Politic
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Gheorghe Piperea, un europarlamentar AUR și, în trecut, avocat, a declarat, la emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, că ar vrea să ocupe funcția de premier. Piperea este deja al treilea lider din AUR care spune că și-ar asuma această responsabilitate.

„Dacă nu găsește o majoritate fără noi, atunci tot atât de natural este ca nouă, care suntem partidul numărul 2 conform alegerilor din 1 decembrie 2024, partidul numărul 1 conform sondajelor, să ni se atribuie această responsabilitate de a desemna un premier”, a declarat liderul AUR.

Piperea se auto-propune pentru ieșirea din „insolvență”

Europarlamentarul a mai spus că principala problemă cu care se confruntă România ar fi „insolvența”, iar el ar fi capabil să se lupte cu aceasta, întrucât se recomandă ca specialist în acest domeniu.

„Aș avea un proiect. Nu uitați, eu sunt specialist în insolvență. Din nefericire, statul acesta este aproape în insolvență. Din nefericire, acestui stat îi trebuie un specialist în insolvență, ca să-l scoată din insolvență. Deci, cred că mi-aș putea asuma această responsabilitate”, a mai declarat Piperea.

Alianța PSD-AUR, cerută din opoziție

Liderul AUR a mai declarat că pentru formula de guvernare de care vorbește, cea mai potrivită susținere ar veni din partea unei alianțe dintre partidul său și social-democrați. O astfel de conjunctură a mai avut loc, chiar în cazul demiterii guvernului Bolojan, când cele două partide au votat moțiunea de cenzură.

„Este vorba despre faptul că o soluție de ieșire din criză nu poate să fie decât, într-o primă fază, o alianță PSD-AUR, într-o fază 2, nu trece Grindeanu sau nu vrea să facă niciun fel de alianță cu noi, un guvern AUR”, a concluzionat europarlamentarul AUR.

Anterior, un alt lider AUR a declarat că își dorește funcția de premier, tot în timpul acestei crize de la Palatul Victoria. Petrișor Puiu spunea că ar prelua această funcție, însă președintele partidului, George Simion, are întâietate.

Întreaga emisiune poate fi urmărită: AICI.

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