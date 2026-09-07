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Nicușor Dan și-a amintit cum a decurs pentru el prima zi de școală. Șeful statului i-a testat pe elevii din Curcani cu o problemă de matematică

Președintele Nicușor Dan s-a aflat în vizită la Școala Gimnazială din comuna Curcani, cu prilejul primei zile de școală. Șeful statului a ales această școală din județul Călărași, pentru că instituția a reușit să reducă abandonul școlar.
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Nicușor Dan: De multe ori, părinții cred că știu mai bine decât profesorii cum trebuie educați copiii
Daiana Rob
07 sept. 2026, 13:06, Politic
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„Aici am avut mult timp o mare problemă de abandon școlar. Avem mulți copii cu situația familială, economică dificilă, copii cu părinții plecați la muncă și avem o școală care a reușit să reducă în mod semnificativ abandonul școlar”, a declarat Nicușor Dan, după festivitatea de începere a noului an școlar, la Curcani, în Călărași. 

„Încercând să înțeleagă așteptările copiilor, încercând să facă o școală mai puțin abstractă și mai accesibilă, încercând să explice copiilor de ce cunoștințele pe care le predau sunt legate de viața reală și de viața reală viitoare a lor, făcând voluntariat în cursul vacanței de vară și aducând copii aici și e un lucru pentru care și public vreau să-i felicit”, a mai declarat șeful statului despre modul cum au reușit dascălii să îi țină pe copii la studii. 

Șeful statului a fost impresionat de faptul că cei mici i-au spus că le place mai mult la școală decât în vacanță. Acesta le-a pus copiilor mai multe întrebări.

Copiii care urmează să învețe înmulțirea și împărțirea au fost testați de șeful statului cu o problemă de matematică. Nicușor Dan i-a întrebat care este rezultatul împărțirii lui 6 la 2.

Nicușor Dan își aduce aminte cum a decurs pentru el prima zi de școală

Cu prilejul acestei zile, Nicușor Dan și-a adus aminte și momentele pe care el le-a petrecut el în prima sa zi de școală, în Clasa I.

Da, mi-aduc aminte pentru că am schimbat clădirea de la grădiniță la școală. În fine,(…) 300 de metri distanță și era prima oară când intram în curte aia. Mă ținea mama de mână. Mi-am ales colegul de bancă, mi-aduc bine aminte”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Luni, foarte mulți elevi au participat la deschiderea noului an școlar. În școlile și liceele din toată țara au fost oficiate ceremonii de deschidere, iar elevii și-au revăzut colegii și profesorii după vacanța de vară.

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