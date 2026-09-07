Trump și-a pus „inelul cu superputeri”. Casa Albă îl prezintă drept eroul care apără America

Donald Trump este prezentat drept supererou într-un videoclip generat cu inteligență artificială, publicat pe contul oficial al Casei Albe. Președintele american apare în rolul lui Green Lantern, un supererou din universul DC Comics care folosește un inel verde ce-i conferă puteri extraordinare.

Casa Albă a publicat luni videoclipul pe X, însoțindu-l de jurământul celebrului personaj.

„Să se teamă de puterea mea”

„În cea mai luminoasă zi, în cea mai întunecată noapte, niciun rău nu va scăpa privirii mele. Cei care se închină puterii răului să se teamă de puterea mea… de lumina Lanternei Verzi!”, se arată în mesajul publicat de Casa Albă și atribuit de această dată lui Donald Trump.

În videoclip, Trump poartă inelul verde și își folosește „superputerile” în scene care fac trimitere la securizarea graniței, industria americană și forța militară a Statelor Unite, unele dintre principalele teme ale agendei sale politice.

Trump construiește un zid cu „superputerile” sale

În videoclipul de aproximativ 27 de secunde, Trump poartă un inel verde luminos, inspirat de cel care îi conferă puterile lui Green Lantern.

Președintele SUA este prezentat folosind energia emanată de inel pentru a ridica o uriașă barieră verde la frontieră, în fața unui grup de oameni, într-o trimitere la politica dură a administrației sale în domeniul imigrației.

În alte secvențe apar fabrici și mesajul „American Manufacturing” („Producție americană”), dar și nave și avioane militare americane, toate integrate în aceeași reprezentare a lui Trump drept protector al Statelor Unite.

Personajul de benzi desenate din spatele inelului verde

Green Lantern este un supererou creat pentru benzile desenate DC Comics, univers din care fac parte și Superman și Batman. Numele Green Lantern a fost purtat de-a lungul timpului de mai multe personaje, cel mai cunoscut fiind Hal Jordan, un pilot care primește un inel extraterestru și devine un protector al Pământului și al universului. Personajul a fost adaptat ulterior în desene animate, seriale și filme, inclusiv într-un lungmetraj cu actori lansat în 2011, în care Hal Jordan a fost interpretat de actorul Ryan Reynolds.

Elementul emblematic al personajului este inelul verde, care îi permite purtătorului să transforme puterea voinței sale în energie și să creeze arme, vehicule, scuturi sau alte construcții.

Jurământul publicat de Casa Albă alături de videoclip este cel asociat Green Lantern Corps, organizația intergalactică din universul benzilor desenate.

Videoclipul a fost publicat în aceeași seară în care HBO difuza un nou episod al serialului „Lanterns”, inspirat de personajele Green Lantern.