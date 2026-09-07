Kievul a început pregătirile pentru o nouă iarnă de război: Rezerve masive de alimente și apă pe fondul riscului penelor de curent

Capitala Ucrainei a creat stocuri de produse alimentare esențiale pentru a garanta accesul populației la hrană în cazul unor întreruperi majore ale infrastructurii energetice.

Oleh Kuiavskyi, șef adjunct al Administrației de Stat a Orașului Kiev, a anunțat luni că principlaii beneficiar ai rezervelor strategice vor fi cetățenii cu venituri reduse și persoanele aflate în situații dificile de viață, informează Kyiv Post.

Stocurile acumulate vor fi distribuite prin rețeaua centrelor de sprijin, pe durata întreruperilor de lungă durată ale furnizării de utilități. Resursele vor avea scopul atât susținerii populației civile, dar și serviciilor de intervenție.

Distribuție prin centrele de sprijin și zeci de mii de pachete alimentare

Cu sprijinul asociațiilor caritabile și al organizațiilor civice, administrația municipală poate asigura distribuirea de mese calde pentru circa 25.000 de oameni, la care se va adăuga un lot suplimentar de 20.000 de pachete alimentare gata de livrare în caz de criză.

Toate acțiunile logistice sunt gestionate prin intermediul Comandamentului Umanitar din Kiev, structură fondată în februarie 2022 care reunește primăria, autoritățile de sector, companiile municipale, donatorii internaționali și ONG-urile.

„Securitatea alimentară în capitală nu înseamnă doar existența rezervelor necesare, ci și un sistem clar de distribuție și livrare a acestora către cei care au cea mai mare nevoie de ajutor”, a declarat Kuiavskyi.

Pregătirile au fost începute înainte de intrarea în sezonul rece, sezon deosebit de dificil pentru Ucraina, întrucât infrastructura energetică este una din principalele ținte ale forțelor ruse.