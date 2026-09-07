Prima pagină » Știrile zilei » Kievul a început pregătirile pentru o nouă iarnă de război: Rezerve masive de alimente și apă pe fondul riscului penelor de curent

Kievul a început pregătirile pentru o nouă iarnă de război: Rezerve masive de alimente și apă pe fondul riscului penelor de curent

Autoritățile din Kiev au început stocarea strategică de alimente și apă potabilă pentru a pregăti capitala ucraineană de pene prelungite de energie electrică și alte situații de urgență pe parcursul sezonului rece. Demersul vine pe fondul provocărilor umanitare generate de atacurile ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene în timpul iernii.
Kievul a început pregătirile pentru o nouă iarnă de război: Rezerve masive de alimente și apă pe fondul riscului penelor de curent
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 sept. 2026, 12:11, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Capitala Ucrainei a creat stocuri de produse alimentare esențiale pentru a garanta accesul populației la hrană în cazul unor întreruperi majore ale infrastructurii energetice. 

Oleh Kuiavskyi, șef adjunct al Administrației de Stat a Orașului Kiev, a anunțat luni că principlaii beneficiar ai rezervelor strategice vor fi cetățenii cu venituri reduse și persoanele aflate în situații dificile de viață, informează Kyiv Post

Stocurile acumulate vor fi distribuite prin rețeaua centrelor de sprijin, pe durata întreruperilor de lungă durată ale furnizării de utilități. Resursele vor avea scopul atât susținerii populației civile, dar și serviciilor de intervenție. 

Distribuție prin centrele de sprijin și zeci de mii de pachete alimentare

Cu sprijinul asociațiilor caritabile și al organizațiilor civice, administrația municipală poate asigura distribuirea de mese calde pentru circa 25.000 de oameni, la care se va adăuga un lot suplimentar de 20.000 de pachete alimentare gata de livrare în caz de criză. 

Toate acțiunile logistice sunt gestionate prin intermediul Comandamentului Umanitar din Kiev, structură fondată în februarie 2022 care reunește primăria, autoritățile de sector, companiile municipale, donatorii internaționali și ONG-urile. 

„Securitatea alimentară în capitală nu înseamnă doar existența rezervelor necesare, ci și un sistem clar de distribuție și livrare a acestora către cei care au cea mai mare nevoie de ajutor”, a declarat Kuiavskyi. 

Pregătirile au fost începute înainte de intrarea în sezonul rece, sezon deosebit de dificil pentru Ucraina, întrucât infrastructura energetică este una din principalele ținte ale forțelor ruse. 

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
GSP.ro
Blocaj politic în Saxonia-Anhalt, după victoria AfD. Siegmund evocă inclusiv noi alegeri în landul german: „Am obține 50% sau 55%”
Gandul
Tatăl lui Șerban Huidu, părăsit de soție pentru un fost pușcăriaș: 'Am fost un prost!'
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Cum economisește Fernando 700 de euro pe lună, în Spania: „Vorbesc singur de nevoie”
Libertatea
Ce s-a ales de fiica secretă a Principelui Nicolae, după ce tatăl ei a recunoscut-o abia în urma unui test de paternitate. Unde a dispărut mama copilei, Nicoleta Cîrjan
CSID
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia