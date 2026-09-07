Libanul cere ajutorul SUA pentru a opri atacurile Israelului. 11 oameni au murit în ultimul bombardament israelian

Avioanele israeliene au lovit la scurt timp după miezul nopții, duminică spre luni, o clădire rezidențială din orașul Kfar Rumman, în sudul Libanului. Nouă persoane, între care doi copii, au murit, iar alte cinci au fost rănite, a relatat agenția națională de presă libaneză, citată de Reuters.

Alte două persoane, membri ai personalului medical, au fost ucise într-un atac separat cu dronă asupra unui vehicul civil din aceeași localitate. Atacurile de la Kfar Rumman au avut loc fără ca armata israeliană să emită în prealabil un avertisment online de evacuare pentru zonele vizate.

Armata israeliană nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre ultimele atacuri, între care dacă știa că în zonele vizate se aflau copii și personal medical și de ce nu a fost emis un avertisment de evacuare.

Președintele Libanului cere intervenția SUA

Potrivit militarilor israelieni, atacurile de duminică au fost lansate ca răspuns după ce Hezbollah ar fi trimis două drone spre soldații săi aflați în sudul Libanului. Aceștia se aflau într-o zonă de pe teritoriul libanez, declarată unilateral de Israel „zonă de securitate”, controlată de armata israeliană și folosită drept zonă-tampon de-a lungul frontierei.

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a calificat atacurile drept o „escaladare periculoasă” și a acuzat Israelul că a vizat infrastructură civilă. El a cerut Statelor Unite și comunității internaționale să intervină de urgență pentru oprirea atacurilor și tragerea la răspundere a celor responsabili.

În privința atacurilor de duminică, soldate cu șapte morți și mai mulți răniți, armata israeliană a declarat că bombardamentele au vizat depozite de armament ale Hezbollah și un centru de comandă aflat într-o clădire folosită anterior ca spital. Militarii susțin că au folosit muniție de precizie și supraveghere aeriană pentru a reduce numărul victimelor civile.

Armistițiul din iunie nu a pus capăt atacurilor

Violențele continuă în pofida armistițiului mediat de Statele Unite, încheiat în iunie între Israel și Hezbollah. Acordul trebuia să pună capăt confruntărilor, în special în sudul Libanului, regiunea de la granița cu Israelul unde s-au concentrat luptele, însă atacurile continuă.

Peste 4.300 de persoane au fost ucise în Liban în atacurile israeliene de la începutul lunii martie, când Hezbollah a lansat mai multe rachete asupra Israelului în sprijinul Iranului, declanșând o ofensivă aeriană și terestră israeliană.

Armata israeliană continuă să controleze zone din sudul Libanului și să efectueze atacuri atât în interiorul zonei de securitate pe care a instituit-o, cât și la nord de aceasta.