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Prezentatoarea TV Sarah Khalifa, condamnată la moarte în Egipt într-un dosar uriaș de trafic de droguri

Sarah Khalifa, o cunoscută prezentatoare de televiziune din Egipt, a primit pedeapsa capitală într-un dosar de amploare privind producerea și traficul de droguri sintetice. .
Prezentatoarea TV Sarah Khalifa, condamnată la moarte în Egipt într-un dosar uriaș de trafic de droguri
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
07 sept. 2026, 12:10, Știri externe
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Decizia a venit după o anchetă care a scos la iveală laboratoare clandestine, arme și muniție, iar verdictul poate fi contestat, precizează Euronews.

De ce a fost condamnată Sarah Khalifa

Potrivit presei de stat egiptene citate de Euronews, instanța a condamnat-o pe Sarah Khalifa și pe ceilalți 11 inculpați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, procurarea unor substanțe folosite la fabricarea drogurilor în scopul traficului, precum și pentru deținerea și transportul unor arme de foc și muniții fără autorizație. Khalifa era cunoscută publicului egiptean prin emisiunea „Mission Impossible”, un program axat pe subiecte legate de securitate și criminalitate. Prezentatoarea de televiziune deținea, de asemenea, o clinică de cosmetică și o companie de organizare de evenimente.

Ce au descoperit anchetatorii

Dosarul vizează producerea și comercializarea unor droguri sintetice. Potrivit publicației Al-Ahram, autoritățile au confiscat în timpul perchezițiilor peste 750 de kilograme de droguri și materii prime utilizate pentru producerea acestora. Anchetatorii au descoperit și două apartamente transformate în laboratoare, precum și mai multe arme de foc și numeroase cartușe deținute fără autorizație. Presa egipteană a relatat că gruparea ar fi importat din străinătate materiile prime necesare pentru fabricarea drogurilor sintetice, pe care ulterior le-ar fi comercializat.

Egipt: procurorii afirmă că au descoperit peste 750 kg de droguri sintetice în apartamentele prezentatoartei TV Sarah Khalifa. Sursa foto: X

Verdictul poate fi contestat, există și un dosar separat

În cazul condamnărilor la moarte, procedura judiciară egipteană prevede consultarea Marelui Muftiu al Egiptului pentru emiterea unui aviz religios înainte de pronunțarea sentinței. Instanța a urmat această procedură înainte de anunțarea verdictului. Condamnarea nu este însă definitivă. Decizia poate fi atacată prin apel. Sarah Khalifa și o parte dintre ceilalți inculpați au primit și câte cinci ani de închisoare într-un dosar separat. Acesta vizează răpirea și agresarea unui tânăr. Sursa nu oferă alte detalii despre circumstanțele acestui caz, însă cele două dosare au dus la condamnări distincte.

Cât de des este aplicată pedeapsa capitală în Egipt

Egiptul păstrează pedeapsa cu moartea pentru mai multe categorii de infracțiuni grave. Printre acestea se numără omorul premeditat, terorismul, anumite infracțiuni sexuale și traficul de droguri. Datele citate de Euronews de la Egyptian Rights and Freedoms Commission arată că în 2025 au fost pronunțate 541 de condamnări la moarte în Egipt. Cazul Sarah Khalifa atrage însă o atenție deosebită datorită notorietății sale publice. Faptul că o prezentatoare de televiziune cunoscută se află printre persoanele condamnate la moarte transformă dosarul într-unul dintre cazurile cu cel mai mare impact mediatic din ultima perioadă. Deocamdată, condamnarea poate fi contestată, astfel că verdictul pronunțat de tribunalul din Cairo nu înseamnă că pedeapsa capitală va fi executată imediat.

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