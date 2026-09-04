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Casa Albă lansează un joc video care implică deportarea a cât mai multor migranți

Casa Albă, care difuzează adesea conținut șocant despre politicile sale anti-imigrație, a lansat joi un joc video care prezintă deportarea imigranților fără acte.
Casa Albă lansează un joc video care implică deportarea a cât mai multor migranți
Sursa foto: Cody Hendrix/White House/dpa -
Laurentiu Marinov
04 sept. 2026, 09:39, Știri externe
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Casa Albă a apărat inițiativa, spunând că aceasta „subliniază și mai mult contrastul dintre o cultură distractivă și câștigătoare și viziunea socialistă și întunecată a democraților pentru America”, într-un comunicat transmis AFP. Jocul, disponibil pe site-ul oficial al executivului american, este inspirat de jocul arcade clasic „Snake”, adoptând grafica retro a acestuia, relatează Le Figaro.

Jucătorul trebuie să ghideze un personaj care îl reprezintă pe Tom Homan, consilierul șef pe probleme de imigrație al președintelui  Donald Trump, care trebuie să adune cât mai multe persoane care au traversat râul Rio Grande la granița cu Mexicul, pentru a le deporta. Un alt joc lansat online joi de Casa Albă implică construirea unui zid la granița cu Mexicul, un proiect drag lui Donald Trump, bazat pe principiile celebrului joc „Tetris”.

Denumirea sa este: „Protejați granița de hoarda care se apropie”. „Cei care au conceput acest joc au pierdut din vedere ce înseamnă să fii om și să-ți pese de ceilalți”, a declarat Amerika García Grewal co-director al ONG-ului Frontera Federation, cu sediul în Texas. Alte jocuri de pe site-ul Casei Albe se concentrează pe monumentele din Washington, mesele școlare și conturile bancare create pentru copii.

Videoclip, considerat degradant și rasist

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a publicat recent un videoclip care arată deportarea imigranților haitieni încătușați, după ce Washingtonul le-a revocat statutul care le permitea să rămână legal în țară. Videoclipul, cu muzică pusă, a fost considerat degradant și rasist de către oponenții lui Donald Trump. DHS a susținut că a reținut un număr „record” de aproape 51.000 de imigranți fără acte în august.

Politica deportărilor în masă este una dintre puținele care se aliniază cu cursul stabilit de președintele republican. Performanța sa în domeniul economiei și diplomației este însă aspru judecată de americani, în contextul alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului din noiembrie. Strategia de comunicare a Casei Albe folosește în mod deschis principiul „trolling-ului” pe rețelele de socializare, care implică diseminarea de conținut provocator pentru a stârni indignare.

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