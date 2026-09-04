Un vot ONU ar putea schimba harta lumii. Care este miza

Adunarea Generală a ONU urmează să voteze o rezoluție inițiată de Togo, prin care se solicită renunțarea la harta tradițională Mercator – care micșorează dimensiunea Africii și exagerează masele continentale din nord – în favoarea unei hărți care să redea mai precis dimensiunea reală a țărilor.

Votul va avea loc vineri și potrivit ministrului de Externe din Togo, Robert Dussey, rezoluția ar fi susținută de țări, printre care se numără și celelalte 54 de state membre ale Uniunii Africane.

„Această discuție nu este una politică [ci] una științifică, deoarece există dovezi științifice, așa că trebuie să acceptăm cu toții realitatea”, a spus el, potrivit The Guardian.

În general, rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, însă un eventual vot favorabil schimbării ar duce la o actualizare a programelor școlare și a tehnologiei cotidiene, întrucât proiecția Mercator este folosită la scară largă atât în educație, cât și în tehnologie și guvernare.

Ce prevede rezoluția

Potrivit The Guardian, rezoluția propusă de Togo solicită eliminarea treptată a hărții Mercator, care prezintă continentul african ca având o dimensiune similară cu cea a Groenlandei.

În realitate însă, Africa este de 14 ori mai mare decât teritoriul danez.

Proiecția folosită în prezent a fost introdusă de cartograful flamand Gerardus Mercator în 1569 pentru a ajuta marinarii să navigheze pe mări. La aproape cinci secole distanță, ea rămâne standardul global.

Totuși, din cauza stilului său de proiecție, regiunile situate în apropierea Ecuatorului par semnificativ mai mici decât sunt în realitate, în timp ce zonele de la latitudini înalte par mult mai mari.

În aceste condiții, unii susțin că harta a influențat subtil dinamica puterii la nivel internațional, minimizând prezența fizică a Sudului global și mărind vizual națiunile din emisfera nordică.

Campanie privind promovarea adoptării unei noi hărți care reflectă dimensiunea reală a Africii

A luat naștere și o campanie privind promovarea adoptării unei noi hărți care reflectă dimensiunea reală a Africii. Numită „Correct the Map” (trad. „Corectează harta”), campania promovează utilizarea designului mai precis „Equal Earth” (trad. „Pământul egal”) din 2018, care a fost dezvoltat de o echipă internațională de cartografi.

Susținătorii ideii spun că aceasta va contribui la schimbarea percepțiilor asupra Africii și la decolonizarea programelor școlare la nivel global.

„Adoptarea unei hărți cu suprafețe egale… ar oferi o bază mai precisă pentru educație și înțelegerea publicului, semnalând în același timp că importanța demografică, economică și geopolitică a Africii nu ar mai trebui privită prin prisma unor convenții moștenite și distorsionate”, a declarat pentru The Guardian un asociat senior la JS Held, o firmă de consultanță în domeniul riscurilor geopolitice cu sediul în Londra.