„Salvați-mă”! Femeie din Nepal, găsită în viață după 10 zile sub ruine. Familia începuse deja ritualurile de doliu

Chandika Kumari Shrestha se număra printre sutele de persoane date dispărute în Betrawati, una dintre localitățile grav afectate de inundațiile și alunecările de teren din Nepal, relatează Reuters. Familia ei ajunsese să creadă că femeia a murit și începuse ritualul de doliu.

Salvatorii au auzit o voce sub ruine

Descoperirea a avut loc sâmbătă, când echipele de intervenție căutau supraviețuitori și victime printre clădirile distruse. Casa cu patru etaje în care locuia Shrestha fusese luată de viitură și rămasese aproape complet îngropată în noroi și resturi. În timp ce polițiștii verificau zona, au auzit o voce venind dinspre clădire. „Salvați-mă”, ar fi strigat femeia, potrivit polițistului Mahendra Darnal, citat de Reuters. Echipa a început imediat operațiunea de salvare. După aproximativ 45 de minute de intervenție, salvatorii au reușit să ajungă la femeie și să o scoată din spațiul îngust în care rămăsese captivă. Shrestha a fost apoi transportată la un spital militar.

Familia începuse deja perioada de doliu

Cazul este cu atât mai remarcabil cu cât familia femeii nu mai spera să o găsească în viață. Potrivit lui Darnal, rudele începuseră deja perioada tradițională de doliu de 11 zile, considerând că Shrestha murise în urma dezastrului. După zece zile petrecute prinsă sub ruine, femeia a fost însă găsită în viață. Supraviețuirea a fost posibilă datorită unui mic spațiu cu aer care s-a format între elementele prăbușite ale clădirii. Nu este clar din informațiile disponibile cum a reușit femeia să reziste atât de mult timp și nici dacă a avut acces la apă sau alimente.

Betrawati, aproape îngropat sub noroi

Localitatea Betrawati se află în districtul Nuwakot și a fost una dintre zonele lovite cel mai puternic de inundații. Viitura a acoperit mare parte din piața localității și numeroase clădiri rezidențiale, unele dintre ele având până la patru etaje. Depunerile de noroi și materiale aduse de apă s-au compactat în unele zone aproape asemenea betonului, complicând considerabil operațiunile de căutare. Echipele de salvare continuă să sape printre ruine, folosind lopeți și alte echipamente. Salvatorii se târăsc inclusiv prin golurile rămase între clădirile prăbușite și folosesc periodic fluiere pentru a încerca să atragă atenția eventualilor supraviețuitori. Cu doar cinci zile înainte de salvarea lui Shrestha, 24 de cadavre aflate într-o stare avansată de descompunere fuseseră descoperite în zona comercială din Betrawati.

Mii de oameni sunt încă dispăruți

Dezastrul provocat de prăbușirea unui ghețar și de inundațiile ulterioare a lăsat în urmă peste 1.300 de morți în Nepal, potrivit datelor prezentate în relatarea Reuters. La 11 zile de la producerea dezastrului, aproape 5.000 de persoane erau încă date dispărute. Sute de trupuri au fost purtate de râuri la distanțe mari de districtul Rasuwa, iar în Chitwan au avut loc mai multe înhumări în masă ale victimelor neidentificate. În aceste condiții, operațiunile de căutare continuă chiar dacă șansele de a găsi supraviețuitori scad pe măsură ce trec zilele.

Trei persoane, scoase recent în viață din tuneluri

Cazul lui Shrestha nu este singurul semn că mai există oameni care au supraviețuit în zonele devastate. Începând de vineri, echipele de intervenție au reușit să scoată trei persoane în viață din tuneluri, inclusiv un cetățean chinez. Potrivit autorităților citate de Reuters, peste 900 de persoane sunt considerate captive în zona râului Trishuli. Un alt caz impresionant a fost cel al unui băiat de opt ani, care a supraviețuit urcându-se în copaci în timpul inundațiilor și a fost ulterior reunit cu mama sa.