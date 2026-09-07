Fosta regină Margareta a II-a a Danemarcei a fost internată în spital

Potrivit presei din Danemarca, fosta regină suferea de un cheag de sânge în zona șoldului și de deshidratare ușoară.

Margareta a II-a va rămâne internată la spitalul universitar Rigshospitalet din Copenhaga pentru observație și pentru a fi supusă unor investigații suplimentare, potrivit unui comunicat al palatului citat de Yahoo News.

Astfel, ea nu va fi prezentă la înmormântarea regelui norvegian Harald al V-lea, care va avea loc miercuri la Oslo, a mai anunțat palatul.

Conform aceluiași comunicat, regina era într-o dispoziție bună și se simțea bine.

În vârstă de 86 de ani, a mai fost internată în spital în luna mai cu angină pectorală. Aceasta reprezintă o durere în piept cauzată de o întrerupere a alimentării cu sânge a inimii. A trebuit să fie supusă unei proceduri de dilatare a vaselor de sânge, arată sursa citată.

Ulterior, în aceeași lună, a fost internată pentru tratament după ce o tomografie computerizată a relevat o sângerare semnificativă în zona șoldului. Aceasta ar fi fost provocată în urma unei căzături.

Margareta a II-a a abdicat pe neașteptate în 2024. După 52 de ani în calitate de șef al statului Danemarcei, i-a predat tronul fiului ei, regele Frederik al X-lea.