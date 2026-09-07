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Australia vrea să permită minorilor să dezactiveze restricțiile de pe rețelele de socializare

Australia a adoptat o lege care interzice accesul persoanelor sub 16 ani la multe platforme de socializare. Totuși, acum vrea să le permită acestora să dezactiveze aceste restricții.
Australia vrea să permită minorilor să dezactiveze restricțiile de pe rețelele de socializare
Sursa foto: Alicia Windzio/dpa
Ioana Târziu
07 sept. 2026, 06:59, Știri externe
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Guvernul australian dorește să impună platformelor de socializare să permită utilizatorilor să dezactiveze algoritmii de personalizare a conținutului, a anunțat luni un ministru.

Potrivit AFP, aceasta vine în contextul în care țara își asumă un rol principal în reglementarea activităților platformelor. Proiectul de lege, care introduce o „obligație digitală de diligență”, urmează să fie prezentat Parlamentului săptămâna aceasta.

Ar trebui să permită giganților tehnologici să le ofere utilizatorilor opțiunea de a dezactiva algoritmii care fac recomandări personalizate în funcție de gusturile lor – ceea ce ar trebui, în principiu, să îi încurajeze să continue să deruleze videoclipurile de pe ecran.

Mulți australieni apreciază algoritmul, atât pentru plăcerea pe care o ofer ”, cât și pentru utilitatea sa, a declarat ministrul Comunicațiilor, Anika Wells.

Mulți australieni vor dori să aleagă algoritmul, dar noi credem că giganții tehnologici ar trebui să le ofere mai întâi posibilitatea de a aleg”, a spus ea.

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