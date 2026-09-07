Australia vrea să permită minorilor să dezactiveze restricțiile de pe rețelele de socializare

Guvernul australian dorește să impună platformelor de socializare să permită utilizatorilor să dezactiveze algoritmii de personalizare a conținutului, a anunțat luni un ministru.

Potrivit AFP, aceasta vine în contextul în care țara își asumă un rol principal în reglementarea activităților platformelor. Proiectul de lege, care introduce o „obligație digitală de diligență”, urmează să fie prezentat Parlamentului săptămâna aceasta.

Ar trebui să permită giganților tehnologici să le ofere utilizatorilor opțiunea de a dezactiva algoritmii care fac recomandări personalizate în funcție de gusturile lor – ceea ce ar trebui, în principiu, să îi încurajeze să continue să deruleze videoclipurile de pe ecran.

„Mulți australieni apreciază algoritmul, atât pentru plăcerea pe care o ofer ”, cât și pentru utilitatea sa, a declarat ministrul Comunicațiilor, Anika Wells.

„Mulți australieni vor dori să aleagă algoritmul, dar noi credem că giganții tehnologici ar trebui să le ofere mai întâi posibilitatea de a aleg”, a spus ea.