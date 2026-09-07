Iranul pregătește o nouă mișcare în Strâmtoarea Ormuz. Ce se întâmplă în zona prin care trece o mare parte din petrolul lumii

Noua zonă ar urma să vizeze navele despre care Iranul consideră că încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, scrie AP. Anunțul a fost făcut duminică de Mohsen Rezaei, noul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, într-o intervenție la televiziunea de stat.

Ce pregătește Iranul

Potrivit lui Rezaei, noua „zonă de excludere” ar urma să fie anunțată în zilele sau săptămânile următoare. Oficialul a descris-o ca pe o zonă care ar porni de la linia blocadei navale americane, s-ar extinde spre Strâmtoarea Ormuz și apoi în Golful Persic. Iranul intenționează să sancționeze navele care intră în această zonă și despre care autoritățile iraniene consideră că încearcă să traverseze strâmtoarea. „Orice navă care intră în această zonă cu intenția de a trece prin Strâmtoarea Ormuz și este identificată va fi inclusă pe lista noastră de sancțiuni”, a spus Rezaei. Nu este clar însă unde anume consideră Iranul că începe blocada navală americană, ceea ce lasă momentan neclară și întinderea exactă a zonei anunțate de Teheran.

SUA au peste 20 de nave în cadrul blocadei

Anunțul Iranului vine după o escaladare importantă a confruntării cu SUA. Potrivit AP, armata americană susține că peste 20 de nave de război participă la blocada destinată porturilor iraniene și împiedicării exporturilor de petrol ale Teheranului. Până duminică, operațiunea americană redirecționase 92 de nave comerciale și dezactivase trei, potrivit informațiilor prezentate de AP. În același timp, Iranul continuă să atace unele nave care încearcă să traverseze Strâmtoarea Ormuz, transformând una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii într-un punct major de presiune în conflict.

O nouă confruntare în jurul unei nave americane

Tot duminică, Iranul a susținut că a lovit o navă militară americană fără echipaj care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz. Armata SUA a respins categoric afirmația, calificând-o drept o „minciună totală”. Prin urmare, nu există în acest moment o confirmare independentă a versiunii iraniene privind atacul asupra navei americane. Incidentul este important însă prin simplul fapt că ambele părți își transmit reciproc avertismente într-o zonă în care orice confruntare poate afecta și traficul comercial internațional.

Trei petroliere iraniene, lovite de SUA

Cu doar o zi înainte, SUA au lovit trei petroliere iraniene, potrivit AP. Atacul american a venit ca răspuns la lansarea de către Iran a unor rachete balistice asupra unor nave de război americane. Potrivit relatărilor, atacurile iraniene cu rachete au reprezentat o escaladare față de confruntările maritime anterioare, care vizaseră în principal nave comerciale. În paralel, administrația Trump a intensificat presiunea economică asupra Teheranului.

Negocierile dintre SUA și Iran s-au prăbușit

Conflictul diplomatic este complicat și de eșecul negocierilor dintre Washington și Teheran. Un memorandum de înțelegere semnat în iunie între cele două părți a început să se destrame în doar câteva zile, fiecare acuzând cealaltă parte că a încălcat acordul. Rezaei a declarat că Iranul nu mai are aceeași încredere nici în statele care au încercat să medieze conflictul, menționând Pakistanul, Qatarul și Omanul. Potrivit oficialului iranian, Teheranul urmărește acum reluarea diplomației, dar cu garanții suplimentare.

Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru economia mondială

Miza depășește cu mult confruntarea militară dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale. Orice reducere semnificativă a traficului prin această zonă poate pune presiune asupra prețurilor energiei și asupra piețelor internaționale. Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat duminică pentru CNN că aproximativ 9 milioane de barili de petrol pe zi trec, în medie, prin strâmtoare. Wright a estimat că, împreună cu petrolul transportat prin conducte din regiune, fluxurile reprezintă probabil cel puțin două treimi din nivelul de dinaintea conflictului. Totuși, traficul maritim depinde în prezent într-o măsură importantă de prezența Marinei SUA, care escortează petroliere și oferă protecție împotriva unor posibile atacuri iraniene.

Iranul susține că își continuă exporturile

În timp ce Washingtonul vorbește despre efectele blocadei asupra economiei iraniene, Teheranul susține că exporturile sale de petrol continuă. Rezaei a afirmat pentru televiziunea iraniană că țara vinde zilnic între un milion și 1,5 milioane de barili de petrol și că producția și comerțul continuă în condiții apropiate de normal. Afirmația provine de la oficialul iranian și nu este prezentată de AP ca o cifră verificată independent. Anunțul privind noua zonă de excludere poate adăuga o nouă sursă de incertitudine pentru navele comerciale care încearcă să traverseze strâmtoarea. În acest moment, nu sunt cunoscute dimensiunile exacte ale zonei și nici modul în care Iranul intenționează să aplice concret măsura.